【三生三世枕上書】王一菲減走包包面體重只剩99磅　七日餐單曝光

內地劇《三生三世枕上書》熱播，擔正的迪麗熱巴，顏值演技再次令人拍爛手掌，但最令劇迷驚訝是劇中正反派的女角，原來有不少是大美人，而演出東華帝君義妹，暗戀對方的知鶴公主，就已經讓人眼前一亮，但演出該角的女星王一菲，雖然瘦到只得99磅，她卻有上鏡包包面的煩惱，所以花了不少功夫發掘瘦面方法，下文帶來她的瘦面秘訣及七日減肥餐單，女士要留意啦。

王一菲在《三生三世枕上書》中，飾演知鶴公主。（Viu影片截圖）

王一菲在《三生三世》中，可說是熱巴以外的另一位大美人，劇中角色知鶴公主，雖然是不大討好的角色，但她的容貌卻讓她成為焦點，非常養眼。現年24歲的她，畢業於北京電影學院，由於是楊冪旗下藝人，有不少機會跟熱巴合作，在劇集《漂亮的李慧珍》就曾經登場，但最令人印象深刻，要數到2018年的《香蜜沉沉燼如霜》，飾演穗禾公主，跟《三生三世》的知鶴公主也是近似角色，為追求愛情而淪為反派。

王一菲擁有纖幼水蛇腰，體重只得99磅。（王一菲微博圖片）

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氣質美女王一菲雖然只得99磅，但跟很多女仔一樣也有包包面的問題，上鏡時就更加顯眼，所以她每朝早上都會喝一杯溫水後，再加一瓶現榨蔬菜汁，能有助排毒去脂，再加上她會親自炮製減肥餐，保持完美身材又不用捱餓，以下為女士帶來她的「蔬菜汁」材料及七日的減肥餐，定能讓大家瘦得健康。

以下是蔬菜汁及七日減肥餐單：