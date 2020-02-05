尊尼特普家暴案逆轉成受害人　Amber Heard疑Post自拍照反擊

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）因為離婚一事鬧得沸沸揚揚，兩人互相指控對方家暴，更多次隔空開火。而家暴事件傳出後，外界輿論偏向女方，令尊尼形象插水。不過日前兩人的對話錄音曝光後，事件出現大逆轉，安芭在錄音中承認自己曾對尊尼使用暴力，掀起網民熱烈討論！對於錄音曝光，雙方未有正面回應，但安芭日前在IG Post出一張自拍照，似乎是對網民的指控作出反擊。

安芭赫德（Amber_Heard）在IG_Post出一張自拍照，並寫道：「When_I_hear_a_bottle_of_wine_being_opened…（當我聽到一瓶酒被打開時……）」似乎是對網民的指控作出反擊。（IG@amberheard）

相中的安芭搽上紅色唇膏，加上一頭金髮及完美無瑕的妝容，望向身後，她寫道：「When I hear a bottle of wine being opened…（當我聽到一瓶酒被打開時……）」雖然安芭未有表明自己的意思，但不少網民猜測她是在暗示尊尼長期濫用酒精，更火爆踢櫃子及掟酒樽。2016年安芭以家暴為由申請離婚，同時曝光了一段尊尼在家中失控發火瘋狂掟嘢的短片。片中尊尼不斷踢櫃子，大鬧粗口，一直行來行去，更翻箱倒櫃，發出「砰砰砰」的巨大聲響，而安芭就偷偷將鏡頭對住他，並不斷問發生什麼事。當尊尼發現被偷拍後，兩人因為爭搶手機而推撞，發生肢體衝突。畫面曝光後引發軒然大波，加上安芭臉帶瘀傷現身法院，令外界認為尊尼就是施暴的一方。

安芭以家暴為由申請離婚，但日前兩人的對話錄音曝光，原來她才是施暴的一方。（YouTube影片截圖）

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不過去年尊尼再次向法院提交證據，指自己從未向安芭施暴，她所提交的受傷證明都是偽造的。此外他更指自己才是受害者，並向法院提交被安芭家暴的照片證據，包括眼傷及身上有指甲劃痕等等。他表示安芭曾發脾氣向自己掟酒樽，導致他右手中指「完全割斷」，骨頭破裂還被削去一大塊肉，做了3次手術才保住手指，更因為感染細菌差點要截肢。除此之外，安芭還曾用煙頭燙他的臉造成傷口，在床上大便，令他非常痛苦，亦因此他決定要與對方離婚。

尊尼去年向法院提交被安芭家暴的照片證據，指對方曾發脾氣向自己掟酒樽，導致他右手中指「完全割斷」。（IG@aigmediapro）

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錄音證據流出後面，完全推翻了過去尊尼被冠上「家暴男」的標籤，更證明他才是受到家暴的一方，網友紛紛湧入安芭的IG留言大鬧，指控她用暴力對待尊尼，令他背負罵名，希望為尊尼討回公道。

網友紛紛湧入安芭的IG留言大鬧，指控她用暴力對待尊尼。（IG@amberheard）