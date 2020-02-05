《Running Man》導演宣布退出節目　踏入10周年風格將起變化？

韓國長壽綜藝節目《Running Man》今年踏入10周年，八位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻、池錫辰，還有已退出節目的宋仲基、Gary和Lizzy 10年來為觀眾增添不少歡笑。不過，有當地傳媒報道，自《Running Man》首播便擔任導演鄭哲民（音譯）將會退出節目，節目風格或會因此而起變化。

《Running Man》今年邁向10周年，再次面臨人事變動。（SBS FunE）

鄭哲民於2010年加入SBS，同年加入《Running Man》團隊，一同渡過節目的高低起跌，《Running Man》從2016年開始和李煥鎮、朴龍宇一同執導節目，並於2017年邀請全昭旻和梁世燦成為主持。雖然節目一到面臨停播危機，最終仍有驚無險步入10周年。《News 1》指出，鄭哲民事前劉在錫等主持商討退出事宜，獲得他們的支持和加油打氣。

自《Running Man》首播便擔任導演鄭哲民（音譯）將會退出節目，獲劉在錫等人的支持。（News1）

鄭哲民於本月18日最後一次參與《Running Man》錄影，之後會休息一段時間。曾執導《Fantastic Duo》、《Healing Camp》等節目的崔寶弼（音譯）將會接棒，《Running Man》對他亦非常信任，未知踏入10周年的 《Running Man》藉此機會增添新意？

未知今次更換導演，會否令《Running Man》 風格有所變化？（Viu《K1頭條》提供）

逐格睇《Running Man》歷年來主持：