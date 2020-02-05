【武漢肺炎】周迅拍片為醫護人員打氣　戴口罩全素顏出鏡超貼地

「武漢肺炎」疫情肆虐全球，不少藝人都非常關注疫情狀況，作出貢獻。除了捐款捐物資之外，亦有不少人站出來為一線醫護人員打氣，包括楊冪、劉詩詩、倪妮、吳亦凡等等。當中周迅就意外成為焦點，皆因片中的周迅全素顏上陣，再戴上口罩、包住圍巾，完全放下明星包袱，造型超貼地！

片中的周迅全素顏上陣，再戴上口罩、包住圍巾，完全放下明星包袱。（微博@中國電影頻道）

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雖然在片中出鏡的女星都只是淡妝上陣，未有像過往化上濃妝、一身名牌，但周迅的造型依然非常突出。她除了做好防護措施戴上口罩之外，更戴上頭箍、露出額頭，素顏出鏡，再圍上圍巾保暖，可以說是完全不顧形象。片段在微博掀起熱議，不少網民都大讚周迅貫徹以往的低調作風，貼地又樸素，完全不做作：「迅姐一貫風格就是活得舒心，穿得放心」、「太接地氣了」、「請周迅女士記得自己是個女明星」、「有個性」。

周迅一向作風低調。（微博@i周迅）

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更有網友找出周迅過往接受訪問時的片段，無論是出席大型活動、接受訪問、擔任節目嘉賓，周迅都是有話直說，完全沒有轉彎抹角又或者因應場合而說出一些冠冕堂皇的說話，相比起不少圈中藝人為顧及形象而遮遮掩掩，周迅真性情的一面獲不少粉絲大讚！

網友找出周迅過往接受訪問時的片段，發現她一向有話直說，真性情的一面獲不少粉絲大讚！（微博@追星狗）