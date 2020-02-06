【多圖】戴祖儀被網民笑起唔到飛腳　再拍片證明實力大騷長腿

去年在TVB台慶劇《多功能老婆》中飾演長腿Miss的戴祖儀（Joey），憑着青春活力的形象大受歡迎，尤其是一雙長腿非常吸睛。日前Joey在IG Post出一條打泰拳的短片，以小背心同短褲上陣的她架勢十足，但點知完全「起唔到飛腳」，一秒破功！Joey今日（5日）再Post出一段影片，證明自己的實力！

戴祖儀（Joey）出拳有力，但隻腳就踢唔郁……（IG@joeythyee）

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去年在TVB台慶劇《多功能老婆》中飾演長腿Miss的戴祖儀（Joey），憑着青春活力的形象大受歡迎，尤其是一雙長腿非常吸睛。日前Joey在IG Post出一條打泰拳的短片，以小背心同短褲上陣的她架勢十足，但點知完全「起唔到飛腳」，一秒破功！Joey今日（5日）再Post出一段影片，證明自己的實力！

Joey再拍片證明自己的實力，一雙長腿相當搶鏡！（IG@joeythyee）

更有網友找出周迅過往接受訪問時的片段，無論是出席大型活動、接受訪問、擔任節目嘉賓，周迅都是有話直說，完全沒有轉彎抹角又或者因應場合而說出一些冠冕堂皇的說話，相比起不少圈中藝人為顧及形象而遮遮掩掩，周迅真性情的一面獲不少粉絲大讚！

Joey真係好Fit！（IG@joeythyee）