【武漢肺炎】市民瘋搶米及廁紙　黃翠如做賢妻去超市：空手而回

翠如近日唔使開工，專心在家處理大小家務添置日常用品。 （IG：@wongtsuiyu）

武漢肺炎肆虐下，香港市民由搶購口罩、酒精、漂白水，發展到搶米糧甚至廁紙衛生巾，超市雜貨店所有貨架好似被洗劫過一樣變得空空如也。最近唔使開工在家做賢妻嘅黃翠如，就呼籲大家：「重要的物資，還是留給有需要的人。」

翠如畫圖記低每日要做嘅事。（IG：@wongtsuiyu）

翠如喺IG Story分享自己嘅記事簿，佢畫圖記低自己要購買米、麵、口罩、消毒噴霧等：「你今天過得怎樣？我先分享。起床，看新聞，上網看看有沒有物資返貨，當然沒有，家人說看到有人拿一袋米走出超市，我走去超市看，空手而回，揀了一套劇，入劇中。你，今天過得怎樣？我，祝福我們每一位。重要的物資，還是留給有需要的人。」

翠如收到家人消息去到超市，只剩下空貨架。（IG：@wongtsuiyu）

除咗睇劇，翠如亦有關心市內弱勢社群，佢貼出日前TVB街訪一位中年男士嘅對話，呼籲大家：「擁有多一點口罩的，請袋多一點在身上，假如你遇到一些沒有口罩的街坊和老人家，願你也會分享。」

翠如呼籲大家拎多幾個口罩出街幫助有需要嘅人。（IG：@wongtsuiyu）