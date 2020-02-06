【東張西望】受訪伯伯因無口罩落淚　主持黃穎君訪問後爆喊

武漢肺炎持續肆虐，且蔓延全球，掀起了全城瘋搶口罩及各類消毒產品潮，尤其是口罩更是一罩難求，不少人都要四出撲貨，各地的口罩均出現供不應求的情況。香港人排隊買口罩可說是成了日常，日前九龍灣一間店出購口罩就引來數以千計的市民通宵排隊輪候購買，而另一個位於荃灣免費派發口罩的店舖亦大排長龍，無綫節目《東張西望》就四出訪問了多位有份排隊的市民，其中一位伯伯就因為沒有口罩用，不禁在鏡頭前灑下男兒淚，令人看得好心酸。

數以千計的市民通宵排隊輪候購買口罩。(節目截圖)

而節目出街後即引起了極大的迴響，除了網民開Post熱議之外，荃灣區議會主席兼區議員陳琬琛亦找到了該名伯伯，並為對方送上了一些口罩。至於訪問該名伯伯的《東張》主持黃穎君 (Burmie) ，亦坦言對伯伯的處境感到很難過，她當時在off camera之後也忍不住爆喊。陳琬琛議員就於他的fb出post表示：「終於搵到沒有口罩的伯伯，今天梨木樹有團體派發口罩，幾百位長者冒寒輪候，一位沒有口罩唔敢出街的伯伯，神情憂慮。林鄭政府抗炎不力，連一個保護市民的口罩都要大家四處頻撲! 我們對這樣的政府仲有什麼期望？」

受訪伯伯因無口罩喊。(節目截圖)

Burmie接受《香港01》的訪問時表示：「我一路訪問佢嘅時候，我又唔想好煽情咁，所以我盡量問得平啖啲。一Off咗camera我哋幕後同事幾經辛苦，喺僅餘嘅物資度都送咗個獨立包裝嘅口罩畀佢。我自己一Off咗camera就已經爆喊，所以都嚇親我啲導演同埋writer同事。我覺得喺呢件事上面，其實全個香港都有好多人有唔同嘅情緒困擾，例如有擔心、憤怒、恐懼，咁呢個伯伯就係好徬徨。咁佢都好想盡自己嘅能力去保護自己同屋企人，但係真係好難，咁所以感覺到佢嗰種故作堅強嘅時候，就更加難受，好心悒。同埋你諗下心理要承受幾大嘅壓力，先會喺鏡頭前喊，所以其實我自己嗰刻都好不知所措，又會諗到底我哋可以做啲咩去幫到佢。」

有議員幫呢位伯伯。(陳琬琛fb)

Burmie感恩最終伯伯得到幫助，她說：「我知道節目出咗街之後有議員聯絡咗佢，畀咗口罩佢，我都好開心可以透過節目幫到佢，第一次透過媒體嘅力量幫到人，幫得一個得一個。我知道依家香港好多人都面臨緊物資短缺嘅問題，我從來無諗過香港呢個咁富裕嘅地方，我哋去到2020年都要面臨物資短缺嘅問題，但係無辦法，真係要一齊加油，互相守望，共同抗疫。」

Burmie叫大家一齊加油，互相守望，共同抗疫。(IG@burmiewongwingkwan)

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