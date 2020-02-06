【黃金有罪】張兆輝陰暗面即將被揭露　姚子羚失戀後患情緒病

無綫劇集《黃金有罪》上回講到敏晶（姚子羚飾）與木桐（張兆輝飾）分手後精神轉差，永進（蕭正楠飾）未明箇中原因。木桐承諾會花盡金錢醫好海娜 (楊卓娜飾)，令她感動不已。木桐帶海娜到濚木集團，敏晶親眼目睹他們的親暱舉動，傷心欲絕，只好用工作麻醉自己。昊峰（黃智賢飾）部署翻身大計，他與木桐設局吞併其世伯旗下劉氏集團的股份。鐘錶劉一夜破產，昊峰再次成為上市公司主席。敏晶一直以止痛藥抑壓頭痛，永進察覺敏晶情況有異，加上目睹鐘錶劉慘況，開始懷疑木桐為人……木桐越踩越深，更向帶喜 (洪永城飾) 道出股海的生存之道。

木桐愈來愈奸。(劇集截圖)

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【黃金有罪】愛懷舊風泳衣女星 除咗姚子羚仲有邊個愛着一件頭？

最新一集劇情講到泰益泰國總公司開始對濚木的貸款額有所懷疑，沙瑪（李璧琦飾）收到風聲，欲與帶喜離開香港。帶喜因捨不得敏婷 (陳瀅飾)，一口拒絕。木桐、海娜準備結婚，敏晶心灰意冷，向木桐請辭。敏晶患上情緒病，永進終得悉木桐與敏晶的關係，心痛她受盡木桐傷害，更對木桐人格有所保留。尚業銀行向濚木提出以天價收購西穆酒店，木桐事業如日中天。1982年，香港經濟受政局影響，濚木業務出現危機，木桐亦因詹猜之死而惹上官非……及後，永進打算和敏晶離開香港。

永進同敏晶最終會唔會一齊？(劇照)

《黃金有罪》監製王心慰向《香港01》記者表示呢一集好關鍵，她說：「其實第二十五集就係返返去第一集，原本係倒序，講緊木桐收購西穆酒店嘅事，再交代返佢嘅過去。而由二十六集開始就係順序咁講返個故事，畀大家知道究竟木桐背後做咗啲咩唔見得光嘅嘢。」

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仲有姚子羚嘅靚相：