【武漢肺炎】大S日本掃萬個口罩送武漢遭日網民轟：我們不是人？

武漢肺炎疫情愈趨嚴重，且蔓延全球，掀起了全城瘋搶口罩及各類消毒產品潮，尤其是口罩更是一罩難求，不少人都要四出撲貨，各地的口罩均出現供不應求的情況。日前台灣政府更下令禁止出口口罩，甚至將會實施實名制購買口罩，目前台灣人持健保卡每人每周只能買2片。而日本的口罩亦被搶購一空，當地人也很難買得到。然而上個月月底，台灣藝人大S (徐熙媛) 的老公汪小菲卻在微博出post表示，老婆大S在日本搜購了1萬個口罩，並寄到武漢捐贈給相關單位，大S狂掃萬個口罩的行為近日就惹來了日本網民的砲轟，更上了日本的新聞。

大S同老公汪小菲。(大S微博)

陳沂日前在微博上爆料，表示日媒近日對大S的報道，引起了當地「5ch論壇」討論，大S遭到日本網民的砲轟。不少網民都大罵大S自私，給予負評，留言表示：「日本人就不是人嗎」，「日本人也沒口罩呀」、「日本的情況也很危險」、「一個人也買太多了吧」、「完全不考慮日本人的需要」、「日本人不用防疫嗎」、「想當好人卻犧牲日本」、「結果台灣人也是野蠻人」、「日本人該怎麼辦才好？」。不過大S竟有關日本網民罵她一事回應傳媒時，就表示日本是第一個捐助口罩到疫區的國家，她不認為網民會如此批評她。

陳沂日前在微博上爆料，表示日媒近日對大S的報道，引起日本網民對大S的砲轟。(陳沂微博)

其實大S之前已因為送萬個口罩去武漢而惹怒了台灣網民，網民指身為台灣人的她應先幫助台灣人，當時她就於微博上反擊：「我不覺得這有什麼，這只是每個人都該有的做人態度：人飢己飢，人溺己溺。當人類有難，應該放下仇恨，互相幫助，而不是見死不救、火上加油！我希望我的孩子懂人道主義精神，不希望他們變混蛋。

日本網民不值大S嘅行為。(大S微博)