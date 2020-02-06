【武漢肺炎】陳俞希為港人送上口罩　教口罩滴精油被勸小心風險

「武漢肺炎」蔓延全球，掀起了全城瘋搶口罩及各類消毒產品潮，尤其是口罩更是一罩難求，不少人都要四出撲貨，各地的口罩均出現供不應求的情況。ViuTV藝人陳俞希（Hailey）的好友就特地於馬來西亞撲了一批口罩返來分給香港人。Hailey今日（6/2）就於她的IG出Post講述情況。她又教大家可以效法她，用精油滴於口罩四個角才戴上口罩，她表示因為尤加利精油可以潔淨空氣，還有舒緩情緒嘅作用，這樣戴口罩不會那麼局促。不過就有網民提醒精油會破壞口罩結構，反而會增加武漢肺炎病毒的感染風險，叫大家要小心。

Hailey與友人為香港人送上口罩。(ig@haileyc)

Hailey的IG post全文如下：



呢位仁兄真係唔話得

好辛苦喺馬來西亞撲咗一堆口罩返嚟

因為俾人cut單嘅關係

加上擔心啲口罩寄失

仲搵人特登去馬來西亞用拖篋運返嚟

務求令到大家快啲有口罩用

於是返到香港我哋一Pack 10個咁包裝

再透過IG 希望急需要口罩嘅朋友仔搵到我哋

當中有好多人都好熱心想來做義工

又有好多朋友仔話俾我知佢哋已經買到啦唔想浪費咗個quota想留俾有需要嘅人

當中有啲朋友仔登記咗之後冇黎拎

甚至乎有啲人，將自己登記咗張相send俾其他人想借啲意拎多幾包

有啲人上嚟拎口罩，眼濕濕咁係咁多謝我哋

有啲人買晒禮物，維他命答謝咁多位

為嘅就係個幾個口罩

真係睇到人通宵排隊都好心痛

希望幾位嘅善舉能夠幫到大家少少

不過最近自己日日戴口罩，都戴到好焗

所以自己最近都會用精油滴係口罩四個角

先戴口罩，因為尤加利精油可以潔淨空氣

仲有舒緩情緒嘅作用，大家有機會都可以試吓，為咁多位香港人打打氣！

Hailey拍片教大家於口罩四角滴清油。