【武漢肺炎】范丞丞隊友被傳日本感染肺炎　張碧晨同感染者同機

內地武漢肺炎持續擴散中，截至今日（6/2）早上，全國確診感染人數已經超過2.8萬宗，死亡個案更已超過560例，疫情目前更蔓延至全球，令不少人都非常擔憂。而近日在內地更傳出限定男子組合NINE PERCENT（蔡徐坤、陳立農、林彥俊、范丞丞﹑朱正廷、王子異、小鬼、尤長靖。 ）的成員之一黃明昊（Justin）疑在日本感染武漢肺炎，搞到不少粉絲非常擔心。事後幸好黃明昊發微博辟謠證實身體非常健康，才令粉絲安心。

NINE PERCENT在內地擁有好多粉絲。（NINE PERCENT微博圖片）

就在大家非常關注疫情之時，近日在內地某論壇中就瘋傳黃明昊疑在日本感染武漢肺炎。根據網友的貼文指出，黃明昊在日本旅遊期間乘搭封閉式的冷氣列車，而剛好此列車中有一名確診的武漢肺炎感染者，因此懷疑他都會受到感染，搞到不少粉絲非常擔心他的情況希望不是真的。

當此傳聞愈傳愈烈之時，黃明昊終於透過微博發聲辟謠：「我很好，大家也都要好好的，都要健康平安！向奮戰在一綫的英雄致敬，中國加油，我們能贏。」更在另一社交網站「綠洲」手寫加油字句，眼見他發微博眾多網友都安心。而粉絲亦對於造謠者的此舉動非常不滿，紛紛作出指責：「造謠可恥」﹑「多行不義必自斃」等。而黃明昊的粉絲群更透過微博發出公告，表明已就此事件第一時間通知他的公司，確認了對方的身體狀況是健康無誤的，並希望他的公司找出造謠源頭進行嚴懲。

黃明昊被傳患上武漢肺炎。（黃明昊微博圖片）

另外，內地歌手張碧晨與周潔瓊被爆，在1月19日所乘搭的CZ2123航班，從長沙飛往北京的航綫中，當中有乘客發現確診了武漢肺炎，因此粉絲都非常擔心他們的健康情況。而從19日到目前為止已經經過14日的潛伏期，網上並沒有爆出她們感染傳聞，所以想必是身體情況是健康的。而就在２月5日她們相繼在微博發文報平安，張碧晨就說道：「非常健康茁壯地在家宅着呢，大家也別出門了，家裡挺好。沒事洗洗手，三餐按點吃，提高免疫力，都會過去的。」而周潔瓊就說道：「一切安好，謝謝大家關心啦！大家一定要做好防護措施，勤洗手，戴口罩，一起加油共度難關。」粉絲們眼見偶像報平安亦放下心頭大石，直言沒事就好。

張碧晨與周潔瓊昨日在微博同粉絲報平安。（張碧晨﹑周潔瓊微博圖片