Selena Gomez創立美妝品牌今夏面世　IG開戶兩日Fans破百萬

日前，Selena在IG宣布，籌備了兩年的個人美妝品牌「Rare Beauty」將於今年夏天在北美Sephora獨家發售，更附上宣傳短片，傳遞品牌理念，她在片中講到：「我會停止試圖讓自己變得完美，我只想做自己」，表示「美」的關鍵，是自己如何看待自己：「你不會被一張照片，一個讚好，或是一條評論所定義。『Rare Beauty』與他人的目光無關，重點在於你如何看待自己。」強調個人特色與自信之美。

Selena相隔5年再出新專輯。（IG@selenagomez）

Selena近年來經歷了情感與健康問題，專輯《rare》就是過去幾年自己的日記，除了用在音樂作品上，還與個人品牌同名，裏面包含的是她入行多年的感悟。

Selena近年經歷了情感與健康問題，去年才逐漸回歸公眾視野。（IG@selenagomez）

其實不少歐美藝人自創的品牌都非常注重理念灌輸，好似Rihanna的「Fenty Beauty」，強調多元美感，推出40幾種粉底色號，美妝事業風生水起。

雖然Selena尚未公開品牌的其他消息，不過就她傳達「做自己」的理念來看，已經深受大眾歡迎，短短兩日時間，「Rare Beauty」的IG追蹤人數已逾百萬，人氣相當高。