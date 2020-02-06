【武漢肺炎】薛家燕學校被指停課安排失當　石祐珊：文字溝通有誤

因應武漢肺炎愈趨嚴重，中小學及幼稚園已多次延長春節假期，停課避免大規模傳染。香港小朋友除咗返學校，亦出名多興趣班，課外活動嘅停課安排亦受到家長們關注。薛家燕開設嘅藝術中心，多年來培育唔少童星，不過有家長就投訴呢次疫情下中心安排。身在外地嘅薛家燕囡囡兼經理人石祐珊接受《香港01》訪問時表示：「應該係文字上溝通大家理解有出入。」

家燕姐開設藝術中心培養大批小童星，之前佢開演唱會都有搵佢哋伴舞。（IG：@kayinsit）

+ 5 + 4 + 3

有「媽媽谷」這兩日瘋傳某家長分享，指自己報咗家燕媽媽課程一肚氣：「而家武漢流感高峰期而課程延期，延到4月，我哋已經移民離開香港，唔畀退款，唔畀轉畀其他朋友，一定要我喺移民之前夾硬搵多幾日去上堂，或者之後再加錢報下季Course，再唔係白白Waste咗三堂錢啦！我諗如果為咗想做星媽，可能好多人都會忍。但如果只係想畀小朋友玩下，練下膽量，真係唔好揀呢間。」

有「媽媽谷」瘋傳家燕媽媽學校於疫情期間安排不當。（讀者提供）

就呢件事石祐珊接受《香港01》訪問時表示：「我人在外地，已經搵同事了解，佢哋之前一直同呢位家長Whatsapp溝通，因為本身條款上的確寫報名後冇得退款，可能文字溝通上有誤會，令到佢唔開心。同事已經直接打電話同佢聯絡，雙方溝通清楚已經解決。」

家燕姐囡囡石祐珊身在外地，但已迅速叫同事與相關家長處理今次事件。（IG：@kayinsit）

睇返家燕姐間學校嘅官方社交網站，最後一次更新係一班學員同家燕姐錄影TVB節目《開運王團年迎金鼠》，而學校亦跟隨教育局停課指引，將所有課堂都暫停。石祐珊話：「其實呢段時間我哋已經停咗課，損失方面大家都好大，但始終安全最緊要。本身兩星期前已經同媽咪講不如呢一季課程推遲，但佢真係好鍾意見到班小朋友學得開心，唔捨得一刀切暫停，估唔到疫情發展得咁快，而家都會睇返教育局嗰邊安排再決定課程方面點處理。」

04年開辦學校至今，家燕媽媽嘅學校已經培育數以千計童星。（IG：@motherhongkongartscentre）

要數家燕媽媽學校培育最出名嘅一位，一定係韓國CLC嘅莊錠欣（中），佢細個曾經係香港少女組合Honey Bees成員。（網上圖片）

+ 3 + 2

3月30號係家燕姐70壽生日，珊珊都透露本身早已準備盛大派對：「本身三月尾準備同媽媽搞70歲Party，都有預班小朋友表演，而家都要睇定啲先，所有嘢已經Book晒，但都要睇情況先決定係咪繼續。」