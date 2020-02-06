【武漢肺炎】傅珮嘉老公禁妻兒回港　一家三口被迫分隔異地

武漢肺炎疫情持續擴散，蔓延20多個國家，傅佩嘉（Maggie）一家目前身處加拿大，但老公有公事需要回港處理，一家三口被迫分隔兩地，Maggie今日在社交網寫道：「跟大家分享一下，基於安全理由，所以老公暫時不准我和兒子回香港，他自己先行飛回去處理公事。」

傅珮嘉老公因要回港處理公事，一家三口被迫分隔兩地。(ig@fufuamulet圖片)

香港的武漢肺炎確診個案不斷上升，對於老公獨自回港，Maggie非常擔心：「我昨晚幫他整理行李，把我們身上朋友分享的3個N95，用密封袋獨立封好給他備用，一邊收拾一邊心酸，有種說不出的惆悵和無奈，怎麼就感覺像世界末日似的呢，他自己一個人回去我也是一萬個不放心啊，然後再想到，香港也是多少人同是面對家人摯愛的安危，鼻子真的酸到不行。」

Maggie亦祈願大家可以平安渡過難關：「但願我們能一同度過這一劫吧，我衷心地誠心地希望，你們每一位都平安健康。」網民勸她沒必要真的不要回港，暫時留在加拿大比較安全。

疫悄持續擴散，人人一罩難求，傅佩嘉得友人贈送3個N95口罩，對於老公獨自香港，她表示很擔憂。（IG截圖／fufuamulet）