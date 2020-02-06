尊尼特普被家暴有新證據　Amber Heard：沒有人會信你是受害人

近日荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）家暴案大逆轉引發不少網友關注，日前英國《每日郵報》爆出一段尊尼與前妻安芭赫德（Amber Heard）在2015年接受婚姻治療時的錄音，安芭在錄音中承認自己曾對尊尼使用暴力，證實了尊尼才是家暴受害者一。今日（6日）外媒再爆出一段錄音，再添新證據！

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）之間的家暴案大逆轉引發不少網友關注。（Getty）

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安芭在錄音中十分囂張地嘲諷尊尼：「你去告訴全世界，我，尊尼特普，一個大男人，是家暴受害者，看看會有多少人相信你或支持你。不會有人相信的，因為你比我高大、比我強壯，你知道我只有115磅嗎，你想說我一個115磅的女人能夠打你嗎？我從來都不能打倒你，這就是我們的區別，陪審團和法官都會看到我和你之間的區別。」安芭強調，法官會認為她是一個弱女子，所以會做出偏向她的判決。但尊尼就指安芭不但傷害了自己，還傷害了家人：「我的兒子還要上學，他上學的時候其他同學跟他說『所以你爸爸是個打老婆的人嗎？』你怎麼都不替孩子想想呢？」

安芭認為沒人會相信尊尼才是家暴受害者。（Getty）

在外界看來，女方才是家暴的受害者，而安芭正正利用了這一點。在2016年她先發制人，以家暴為由申請離婚，隨後又相繼公開了疑似安芭被打的照片，令尊尼被視為家暴男。雖然尊尼的前女友、女兒、好友及粉絲都開聲力撐，但依然有好多不明真相的網友不斷攻擊他，演藝事業亦大受打擊。同年8月，兩人發表聯合聲明，表示已經庭外和解，尊尼向安芭支付700萬美元（約5,437萬港元）的贍養費。

《加勒比海盜》系列有不少忠實粉絲。（劇照）

原本事件算是告一段落，但安芭卻在2018年寫了一篇鼓勵女性的女權專題文章，以家暴受害者的身份鼓勵女性反對性暴力。這篇文章再度令尊尼成為輿論焦點，甚至累他失去了《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）主演的身份。最後尊尼選擇了反擊，向法院提起訴訟，否認家暴的事實，索償5000萬美元的名譽損失費。但這一切並未能令尊尼一洗污名，直至日前《每日郵報》公開了兩人的錄音，才證實了安芭才是施暴者，為尊尼證明清白。

安芭曾參加同性戀平權活動，也出櫃表明自己是雙性戀。（Getty）