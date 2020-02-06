韓國KF94口罩戴一個星期都冇問題？　型男KOL藥劑師咁樣講

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）疫情愈來愈嚴重，但無論香港還是其他地區都出現「口罩荒」，民眾都想方設法延長口罩壽命，有人會提議將使用不久的口罩放入信封，有人提議將口罩用紫外光燈消毒，更有人提議蒸口罩。韓國方面，有醫生提出不必使用KF94口罩，只需使用阻隔病毒功效較低的KF80口罩，還稱口罩可以使用一星期，究竟有關言論是否真確？

面對武漢肺炎肆虐，一眾韓星乖乖戴上口罩，圖為TWICE台灣成員周子瑜。（OSEN）

睇埋其他戴口罩嘅韓星：

+ 5 + 4 + 3

不時參演電視節目的首爾大學醫學博士洪惠潔（音譯）在Facebook發文，指KF80能過濾2.5微米的超細顆粒，而新型冠狀病毒飛沫大多在5微米或以上，能夠過濾大部份微粒，所以無須佩戴較昂貴，阻隔病毒功效較強的KF94口罩；除此之外，洪惠潔還認為：「我相信只要口罩形狀沒有損壞，使用一星期以上也會有幫助。」

洪惠潔的「一星期戴一個口罩」言論引起韓國網民熱烈討論，今日（6日）藥劑師兼YouTuber「YKRT」（약쿠르트）接受YTN電台節目《盧英姬的出發清晨》訪問，認為每個專家對使用口罩的想法不一樣，不過他認為口罩功能維持八小時左右，之後它的過濾功能會逐漸減弱，而且一般人不使用口罩時，會隨便將口罩放在一旁，容易將飛沫吸入口罩，增加患病風險，所以口罩最多只能使用一至兩日，並不建議使用一星期。

不時參演電視節目的首爾大學醫學博士洪惠潔認為KF80已經足夠抵擋病毒，又認為口罩可以使用一星期。（洪惠潔Facebook）

至於應該使用哪一類型口罩，「YKRT」認為需使用KF80或過濾功能更強的口罩，不過KF94密度高，對小孩、老人家或呼吸系統有毛病的人士而言，KF94可能會令他們呼吸不暢順，若時常脫下口罩呼吸，或會增加感染的風險，所以對於有關人士而言， KF80會比較方便。

藥劑師兼YouTuber「YKRT」（左）認為，口罩使用8小時後，過濾功能會逐漸減弱，所以不建議使用一星期。（IG/@ryan_psj）

其實港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，口罩應該用完即棄，又斥責蒸口罩重用是「大錯特錯」，因為2003年非典型肺炎時期，有醫護人員重用口罩而受感染。如今口罩供應短缺，何栢良呼籲市民減少外出。不過，對於必須外出而缺乏口罩的市民而言，重複使用口罩是無奈之舉。

「YKRT」又指出，KF94的密度較高，可能會令小孩、老人家或呼吸系統有毛病的人士呼吸不暢順，所以使用KF80會比較方便。 （網上圖片）

點擊睇「YKRT」IG相：