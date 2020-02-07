【下一站是幸福】與宋威龍上演姊弟戀　宋茜角色遭狠批「渣女」

劇中，宋茜與公司小10歲的實習生元宋（宋威龍飾）之間姊弟戀是一大看點，三天兩頭便有相關話題成為熱搜，不少網友都直呼「感受到蕭亞軒」的快樂，而且劇中宋茜父母的性格也非常可取，摒棄了催婚、逼婚、重男輕女的觀念，反而是切身處地為女兒着想，造就了宋茜獨立自主、精神豐富的個性。儘管劇集自開播以來好評如潮，但隨着劇情的發展，宋茜在劇中的人設卻逐漸遭到大量網友狠批。

宋茜與宋威龍在劇中上演相差10歲的姊弟戀。（微博@電視劇下一站是幸福）

在短短幾集的時間，男女主角已經拍拖，宋茜一直很擔心與宋威龍的姊弟戀曝光，大家會向她投去質疑的眼光，或是評頭論足，因此兩人愛得低調，宋威龍也非常遷就她。但作為已有男友的宋茜，完全不懂得珍惜男友，以及與男性好友保持距離，遭網友數出她作為已有男友卻失當的行為。

相比於宋茜的行為，男主角宋威龍在劇中的三觀非常正，對於不喜歡的女生馬上說清楚，從不掩飾自己有女朋友，不掩飾自己對女朋友的愛，有問題都從自己身上找，甚至有些「愛得太卑微」，令網友替他不值得，紛紛狠批到：「這是我看過的三觀最不正，最嘔心的女主角」、「要談戀愛是她自己的決定，但不會談不是她玩曖昧的資本」、「放在現實中就是渣女」等等。

網友鬧爆劇中角色「賀繁星」。（微博截圖）