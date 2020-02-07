林憶蓮感情路坎坷　傳恭碩良花心難改成分手導火線？

現年53歲的華語天后林憶蓮日前透過經紀人承認與男友恭碩良分手，結束8年愛情長跑，震驚外界。二人在2010年開始交往，雖然年齡差距甚大，但多年來都非常恩愛。幾乎林憶蓮到哪裡演出，當鼓手的恭碩良定必跟隨。有傳恭碩良因另結新歡，導致二人本來恩愛的關係破裂！

原來二人已秘密分手一年！（資料圖片）

林憶蓮入行以來，除了有不少膾炙人口的音樂作品，感情方面更是精彩，而且對「才子」情有獨鍾！第一段是她加入香港商業二台擔任兼職 DJ時認識的 DJ 同事陳輝虹，但這段早戀很快就告終。其後，她有兩位未經證實的緋聞男友，一位是她在商台時的監製李進，另一位是 CBS Sony 公司的唱片監製馮鏡輝。

林憶蓮感情世界豐富，曾公開承認四段感情！（資料圖片）

之後，她在1987年，與她當時的形象指導及排舞老師許願合作，其後公開戀情，許願擔任其唱片監製及形象設計，曾合組製作公司星工廠，1991年宣布分手。

1992年，她與台灣音樂人李宗盛合作。其後，李宗盛與林憶蓮相戀，但這段感情處理得十分低調。1998年，她和李宗盛在台灣舉行記者會，正式宣布婚訊，並證實已經懷孕的消息，兩人在加拿大溫哥華舉行婚禮，同年5月，林憶蓮在台灣剖腹生女，取名李喜兒。但二人屢傳婚變，直到2004年她決定帶女兒回港居住，並與舊男友、任職EMI亞太區新媒體副總裁的陳輝虹舊情復熾。2006年8月，陳輝虹向傳媒承認與林憶蓮再次分手。

當年盛傳林憶蓮是李宗盛婚姻的第三者！（資料圖片）

二人再見亦是朋友！（陳順禎攝）

沉寂數年，直到2010年與恭碩良認識，有傳是林憶蓮不但在巡演時主動打電話給恭碩良要求合作，還主動找對方聊天，直到2012年公開戀情。二人拍拖不久，有傳恭碩良就搬入女友位於赤柱的獨立屋同居，出入都是用女友的車與司機。林憶蓮之前提供成本給恭碩良在上環開設錄音室做老闆，還為了幫愛郎的製作公司打響名堂。期間，一度傳出恭碩良求婚，但林憶蓮為了女兒堅持不嫁。

林憶蓮在FB寫道：「2019年的一月，恭碩良先生和我非常理性地做出了人生新的決定。」（梁碧玲攝）

又寫道：「在一起經歷了八年美好的日子後，我們決定各自走向各自的人生。這是一個艱難、且悲傷的選擇，但也是一個出自對於彼此的愛與關懷而做出的決定。」（林憶蓮FB）

恭碩良曾與奀模傳緋聞！（陳順禎攝）

之後，恭碩良曾被傳媒踢爆偷食DaDa師妹梁郁霖（Lilian），又傳他在酒吧攬女，令二人戀情曾陷入冷戰。更有指林憶蓮不滿恭碩良花心難改、菸酒不拒，導致姐弟戀正式畫下句點，無論如何亦希望二人有個新開始。

梁郁霖（Lillian）曾與藝人洪天明拍拖！（IG@lillianlleung）

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