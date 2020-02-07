【武漢肺炎】《世紀之戰》神預言搶廁紙　「呢個到底係咩世界？」

「武漢肺炎」疫情繼續肆虐，香港的肺炎確診個案上升。為求自保，市民連日來排隊搶購口罩、消毒用品等等。日前網上傳出兩間廁紙廠商快將停產，大批市民隨即擁到超級市場、藥房搶購廁紙，對於廁紙瞬間一掃而空，不少人大感無奈。

網上瘋傳一段亞視劇集《世紀之戰》的短片。（《世紀之戰》截圖）

昨日（6/2），網上瘋傳一段亞視劇集《世紀之戰》的短片，講述方新俠（劉青雲飾）叫身邊的朋友以高價買入廁紙，朋友（程東飾）即反問：「入廁紙？炒到200蚊一卷喇！」方新俠說：「低過400蚊我都照入！」身旁的伯伯大感無奈：「廁紙都成幾百蚊一卷，估唔到我辛辛苦苦捱咗成世人，到頭來唔夠收埋幾卷廁紙賺咁多，呢個到底係咩世界？」而一名女士為伯伯遞上一卷廁紙，大方說：「攞去用，唔夠我仲有。」片段一出即被網友瘋狂洗版，紛紛說劇情完全是諷刺現今的香港社會實況：「2000年的舊劇神預言20年後的今日。」、「亞視走前咗20年。」、「不愧為香港人嘅電視台。」

逐格睇《世紀之戰》神預言香港現況：

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《世紀之戰》是TVB神劇《大時代》的續集，原名是《大時代2世紀之戰》。監製韋家輝、三位主角劉青雲、鄭少秋，郭藹明重新打造《大時代》續集。不過後來韋家輝轉投亞視，因版權問題劇名改做《世紀之戰》，而角色名亦要全改。可惜當年在香港的收視一般，反而在北京成為收視之冠。