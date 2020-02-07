梅小青為健康宣布退休　電視生涯40年最鍾意呢套作品？

金牌監製梅小青的作品一直收視保證，《洛神》、《宮心計》系列以及《法證先鋒》系列更是經典，在《法證先鋒IV》即將在無綫（TVB）首播之際，卻突然爆出她退下火線的消息，原來她兩年前拍攝《宮心計2深宮計》時，一度患上左腦腦血管栓塞，有中風致右半身癱瘓的風險，因而被兒子劉鎮然（Alfred）勒令退休。

原來這些作品也是小青姐監製：

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難忘上下合力拍攝 望《法證IV》獲欣賞

投身電視圈40年經歷過不少高低起跌，小青姐接受《香港01》訪問時，便坦言幾乎每一件事都非常難忘：「每一個同同事同心合力的情景，捱更抵夜嘅歲月、喺公司瞓嘅歲月，喺橫店指揮幾百人嘅拍攝，同劇組一齊同時間競賽，企喺上台領獎嘅情形都好難忘。」而老闆、上司、粉絲和親朋戚友的讚賞也對她非常深刻。

談到不捨得的事，小青姐指同事、工作本身也統統不捨得：「辛苦過後睇最後嘅收成片，不自覺會邊睇邊微笑，亦都掛住播出時嘅口碑同收視。」至於最喜歡的作品，她笑說：「真係套套都鍾意，都係心血嚟！而鍾意中嘅鍾意，就係《宮心計》。（對告別作《法證IV》有咩期望？）套劇係是台前幕後上下一心共同努力出來的成果，希望觀眾鍾意，我對此行無悔無愧。」