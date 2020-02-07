【武漢肺炎】王維基台灣購口罩製造機　張名雅於HKTVmall留言致謝

武漢肺炎陰霾下人人自危，全城瘋搶口罩，亦開始有本港商人考慮自設口罩生產線，供應香港內銷，王維基亦係其中一員。HKTVMALL Facebook今日（7/2）透露，原來老闆王維基日前親自飛到台灣，研究購入機器自製口罩，加上連日來良心價發售口罩，連前港姐冠軍張名雅都留言讚好。

王維基早前飛到台灣，有意購入口罩製造機器。（Facebook：@HKTVMALL）

+ 3 + 2

HKTVmall喺2月7日下午，分享王維基早前親自飛到台灣，希望購入製造口罩機器：「雖然假期時佢（王維基）身在海外，但都好擔心香港嘅情況；當時大家都講緊，香港人要有本地嘅口罩生產。於是R小隊開始做資料搜集，搵吓全球邊度有廠有造口罩嘅機器賣。」佢地先後去到5間台灣造口罩機器製造商，最終成功以20萬美金購入口罩製造機。

張名雅以個人帳號留言向HKTVmall致謝。（Facebook：@HKTVmall）

其實好多人都關心香港口罩供應，前港姐冠軍張名雅連日來亦積極聯絡，訂咗一批口罩送畀低下階層及老人家，佢見到HKTVmall連日來良心價發售防疫產品，個多月來向超過64,000個客戶，賣出超過450萬個口罩，亦以真身留言表示：「多謝你哋！」

張名雅連日來出入都有戴口罩。（IG：@caratcheung）