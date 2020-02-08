【武漢肺炎】林盛斌4名子女留家學習　唔介意白交學費：好小意思

武漢肺炎肆虐，令香港人心惶惶，多間公司實施「在家辦公」措施，政府亦宣布所有中小學和幼稚園停課至3月2號。雖然大部份中、小學都有網絡系統讓學生在家學習及交收功課，，部份香港的幼稚園學童及私立直資的中小學家長亦大呻2月份白交學費，希望可以減免部份或整個2月份的學費。而娛樂圈中，林盛斌（阿Bob）除了因為幽默的主持技巧和外形而令人印象深刻之外，育有3女1子的他亦在圈中聞名，不他接受電話訪問時卻認為金錢上的損失在所難免：「嗰啲好小意思，唔重要。」

今日阿Bob話啱啱喺馬來西亞宣傳完主演電影《財神2020》返嚟，就即刻影張全家幅報平安。（Instagram@ bob_lamshingbun）

剛從馬來西亞回港的阿Bob表示回家後第一件事就要將自己全面消毒，全身衣換上才可以與子女擁抱。問到他家中小朋友的停課安排，阿Bob謂：「咁都冇乜話太麻煩嘅，惟有大家都留喺屋企囉！大嗰兩個女學校有功課畀佢哋嘅，細嗰兩個讀幼稚園就冇辦法喇，咁就喺屋企睇多啲書囉。興趣班方面都停晒㗎喇，都係安排延期。（學費白交？）咁我兩個細讀幼稚園都係資助學校嚟，幾百蚊一個月好小意思，最緊要係健康，大家要注重衛生。」

阿Bob話自己好多工作都受到影響，不過都冇辦法㗎喇！好在自己屋企啲口罩同消毒搓手液都暫時夠用唔使搶：