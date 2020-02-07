【大醬園】48歲康華顏值不輸後生女　受「邪花」連累單身10年？

新劇《大醬園》除了有不少家族勾心鬥角戲，看得觀眾相當過癮外。當中飾演萬家廚娘湘天娥的康華即使超淡妝上陣，依然相當吸睛，顏值和身材都絕不輸給一眾同劇的後生女！

氣質亦不輸後生女！（劇照）

康華淡妝上陣依然省鏡！（電視截圖）

現年48歲的康華於1994年參選香港小姐入行，在劇集中飾演反派女角而出名例如奸妃、黑幫女老大、小三和青樓女子等，故有TVB「御用情婦」的稱號，令她多年來「邪花」形象被定格。至於今次無懼以淡妝上陣，康華接受《香港01》訪問時就笑稱：「今次都係第一次嘗試呢種角色，同幾乎冇化妝嘅造型出鏡。記得第一日開工，我問工作人員等咩？點解仲未出發，啲工作人員話等埋我搞掂就出發。我話我行得啦，工作人員話你未化妝喎，頭髮又咁亂點行得呀⋯⋯原來反而係啲工作人員話接受唔到我個Look咁Hea，但咁樣開工好慳時間，唔洗費心補妝，化妝袋都唔使拎，好輕鬆，最緊要符合角色要求。」

康華隨時是御用「邪花」！（電視截圖）

古裝Look都很美！（電視截圖）

點撃下圖睇更多經典角色！

以為康華身邊定必吸引到不少狂風浪蝶？其實她早年被爆曾跟一名在美國開超市的華僑秘婚，最終分手收場。其後，她回港生活，但感情至今十年沒有着落。她曾接受電台訪問時講到自己單身的原因：「入行之後都拍過四次拖，曾經問過一個男朋友，點解要分手，佢話我好悶。」

70年代一樣正！。（劇照）

原來康華看似風情萬種，但私下自認是「不懂撒嬌的女人」。她又坦言自己戲裡戲外給人的感覺反差很大，這亦是成為異性絕緣體的原因之一致命傷。至於擇偶條件，康華指另一半的理想型就是成熟穩重，不要浮誇，最好年紀比自己大，有責任感照顧家人就已經可以了，相當簡單。而她大讚同劇的兒子吳業坤，更指對方氹得自己好開心：「同坤哥合作好開心，佢勁鍾意氹女仔成日話要抱抱，叫我篤下佢哋肌肉，問實唔實喎，氹到我話留層樓俾佢！佢又成日話開通宵好攰，叫：娥姐一齊訓一陣喎，真係娥姐都唔放過。」

《金宵大廈》單元故事《美魔女》的主角是Yuki姐（康華飾），她失去了青春，也失去了昔日的自信。（劇照）