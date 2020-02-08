何廣沛爆江嘉敏3千蚊買100個N95口罩　郭子豪：呢單嘢佢出哂名

郭子豪指現在消毒用品一定要攜帶開工。（梁碧玲攝）

何廣沛與郭子豪前天(6日)要在TVB拍攝劇集《食腦喪B》直到通宵，二人表示已經習慣，不過現在處於非常時期，注重身體真的是很重要，何廣沛說：「其實我隨身攜帶暖水壺，始終要飲啲熱嘢。拍劇捱通宵身體會虛啲，咁要令個人暖啲，同埋喉嚨唔好咁乾。」

演員拍劇冇得戴口罩，好似令演員變高危職業，廣沛笑言做好防護措施就不怕。（梁碧玲攝）

在接受《香港01》訪問時候郭子豪有戴口罩，何廣沛則沒有。他解釋因為化了妝，在旁的子豪幫手回應：「因為我哋演員拍戲基本上唔可以戴口罩，希望可以Keep住有使命。我戴緊口罩因為未化妝，化妝嘅話一戴口罩就會甩妝。」另外二人擁有口罩的數量透露剩餘不多，現在已經要開始找人購買，他們說公司有一個人是專門負責幫大家購買，那個就是江嘉敏。何廣沛開玩笑說：「佢出咗名㗎啦，用三千買咗8個N95口罩，佢最新個個價畀我係貴過三千。」在旁的子豪疑惑的說：「係咩？我個價平啲。」廣沛解釋：「你早我半日，我遲你半日個價唔同。（咁你個價幾多？）我未落實嘅，因為價越嚟越貴。」3千元一個口罩?兩位可能是說笑吧，但他們和江嘉敏是好朋友就一定是事實。