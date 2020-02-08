【武漢肺炎】汪明荃缺口罩獲粉絲送暖　網友：基層同長者點算？

汪阿姐連日來都有繼續外出。（IG：@wang_liza）

武漢肺炎疫情下人心惶惶，怕出街一不留神會染病，但每日都喺街上見到唔少人龍，寒風下排隊都係為咗購買口罩，當中有唔少都係老人家，令人相當心酸。估唔到連汪明荃原來都缺乏口罩周圍撲貨，有網友不禁留言話：「連Lisa 姐都缺乏口罩... 你話香港嘅基層同長者點算呢？」

汪阿姐戴住口罩開會，所以一日預計最少使用2個口罩。（IG：@wang_liza）

汪阿姐連日來都有繼續外出，早前仲因為趕時間乘搭鐵路，每次出外都有戴好口罩，但原來佢自己都已經存貨不多，呢日佢拍片表示：「檯面見到就係一啲口罩，我真係好好彩，因為我啲朋友來自世界各地，佢地都知我缺乏口罩。我預計自己一日用兩個已經最少，因為我成日要出去開會周圍走，除咗就唔可以再翻用，如果一盒得10個，5日已經無晒，所以我繼續搵朋友睇下有無口罩可以幫我買到。」

汪阿姐拍片感謝新加坡粉絲及時送上口罩。（IG：@wang_liza）

汪阿姐正確示範點使用口罩，但一日用兩個口罩令庫存相當緊張，令佢都有啲擔心：「家英哥去咗馬來西亞拍戲，我以為嗰度無咁嚴重，點知佢話一個都無，因為新加坡都有啲個案發生，所以當地都好緊張一個都無得買。」好在最後有新加坡粉絲及時送上兩盒口罩俾佢應急。不過都有網友概嘆：「連Lisa 姐都缺乏口罩... 你話香港嘅基層同長者點算呢？」

網友概噗連LIZA姐都唔夠口罩。（IG：@wang_liza）