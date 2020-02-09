【武漢肺炎】代蓮曦丹美海口探親自困三層豪宅　回港自我隔離14天

武漢肺炎肆虐，港府由今日凌晨起要求所有從內地入境人士，強制接受檢疫14日，農曆新年前往海口探親嘅代蓮曦丹美（Daisy），幾經艱辛撲機票，終於趕及實施強制檢疫前返港，而Daisy回港後亦要留喺屋企自我隔離 14 日。

代蓮曦丹美從海口趕返香港。

2月6日Daisy 由海口飛返香港，當日機場入境者特別多：「嗰日入境要量體溫，填健康申報表，但特別多人，同埋feel到氣氛係好小心，個個帶晒口罩。香港始終人口密度高，尤其機場係集中全世界唔同人嘅地方，雖然呢次入境比平時用多咗時間，但都係應該。」

代蓮曦丹美2月6號回港，佢話：「嗰日入境要量體溫，填健康申報表，但特別多人。」

Daisy家人分別喺德國及海口居住，呢次佢到海口探望長輩，喺逗留嘅兩個星期內，只出入過兩次，就係由機場去屋企、再由屋企出機場，整個新年困喺屋企，而且度歲著嘅新衫亦只係一件睡衣。Daisy 話：「為咗過年，我指甲gel 咗，頭髮 treatment 整咗，新衫買咗化妝品準備晒，點知係一件睡衣喺海口嘅屋企過完成個新年，我全程冇出過屋企，唯一一次出屋企係直線去機場返香港，呢次真係由細到大過得最特別嘅一個新年。」

代蓮曦丹美海口寓所足足三層高﹗

雖然自困海口寓所，不過來自小康之家嘅Daisy，住所有成三層，可以喺一樓飲咖啡、二樓飯廳開餐，三樓閨房瞓覺，更將呢啲家中「景點」分別美名為「客廳嶺」、「沙發灘」、「餐廳美食街」、「枕頭山」。