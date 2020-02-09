《老友記》6位主角世紀合體　HBO Max斥資近2億拍特備節目造勢

經典就是可一不可再！

比如由David Crane與Marta Kauffman一同創作經典美劇《老友記》（Friends），雖然距離首播當天已經超過25年，但至今依然是全球劇迷「翻煲之選」的第一位，計算精準的Punchline和啜核對白，加上6位主角 ── 飾演Rachel的珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）、飾演Monica的翠妮葛絲（Courteney Cox）、飾演Phoebe的麗莎古杜（Lisa Kudrow）、飾演Joey的Matt LeBlanc、飾演Chandler的Matthew Perry以及飾演Ross的David Schwimmer超有默契的群戲演繹，都是這套劇令人回味再三的原因，就算失驚無神隨意打開一集來看，都會笑到收唔到聲，難怪吸金力稱王，在市場上遠遠拋離其他劇集「九條街」。

而由流動通訊巨擘AT&T旗下WarnerMedia創立的全新串流平台HBO Max，市傳以高達4.25億美元（約33億港元），從Netflix手上奪得往後5年的獨家網絡播放權，並斥資逾億港元吸引6位主角再次合體，為劇集「過檔」造勢。（網上圖片）

翻查資料，2018年年底，當時市傳Netflix斥資一億美元（折合約7.8億港元）續購10季共236集的全數播放權，消息震驚業界，而由流動通訊巨擘AT&T旗下WarnerMedia創立的全新串流平台HBO Max，則有指以高達4.25億美元（約33億港元），從Netflix手上奪得往後5年的獨家網絡播放權，作為今年春季推出服務之後，用來吸引訂戶的皇牌產品。去年11月，外國傳媒報道指HBO Max為了迎接《老友記》即將「過檔」，將會製作一小時特備節目，屆時會邀請6位主角，以及David Crane和Marta Kauffman兩位創作人再度聚首，據知WarnerMedia主席Bob Greenblatt相當期待這次製作，為表誠意，決定再以銀彈攻勢保證節目能夠順利拍攝。

《老友記》曾於2002年奪得「第54屆艾美獎」（54th Primetime Emmy Awards）最佳喜劇，6位主角：飾演Rachel的珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）、飾演Monica的翠妮葛絲（Courteney Cox）、飾演Phoebe的麗莎古杜（Lisa Kudrow）、飾演Joey的Matt LeBlanc、飾演Chandler的Matthew Perry以及飾演Ross的David Schwimmer一同領獎。（Getty Images）

由David Crane與Marta Kauffman一同創作經典美劇《老友記》（Friends），1994年在NBC首播，雖然距離首播當天已經超過25年，但至今依然是全球劇迷「翻煲之選」兼Sitcom典範。（網上圖片）

網民好奇HBO Max的特備節目內容會是怎樣，《老友記》創作人之一的Marta Kauffman（右）直言：「真係好複雜！」左邊為同劇另一位創作人David Crane。（Getty Images）

市傳HBO Max為響頭炮 斥資過億拍節目迎接《老友記》

日前《華爾街日報》（The Wall Street Journal）以及美國網站deadline.com都有報道，指HBO Max今次邀請《老友記》6位主角「世紀合體」一小時，每人各自會獲得介乎250萬美元至400萬美元不等的酬勞，即WarnerMedia至少要付1,500萬美元，折合大約1.2億港元，如果最終叫價有400萬美元，今次特備節目的Talent Fee便高達1.9億港元，參考珍妮花安妮斯頓去年參演Apple TV+自製劇《晨早直播室》（The Morning Show），每集可獲得大約200萬美元（約1,540萬港元）片酬，今次為HBO Max效力，今勻收費又不算「非常昂貴」，但對很多人而言已是天價。

至於網民現時最關心的，是屆時播出的節目會有哪些內容，Marta Kauffman日前出席「2020 Producers Guild Awards」時，回應美國娛樂媒體「Entertainment Tonight」直言到目前為止，確實不知道節目內容如何，但承認絕不簡單：：「好複雜，真係好複雜！」（It's complicated. It's very complicated）到底哪些地方複雜，她補充：「係所有嘢！總之要完成呢件事係好棘手。」

點擊以下圖輯，重溫《老友記》的經典劇照及演員照片：