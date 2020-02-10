【辣伙頭】鄧月平6歲煮飯學做人妻　廚藝出眾幫人切帶子受傷硬撐

想當年《美女廚房》令觀眾見識到，好多女藝人嘅廚藝，相隔多年後ViuTV開拍煮食綜藝節目《辣伙頭》，首集於2月10號晚播出，鄧月平（Larine）都係參賽者之一。賽前唔少人以為 Larine 人仔細細，何來似個廚師？但其首集表現已相當驚艷。

鄧月平參加ViuTV煮食綜藝節目《辣伙頭》，同一眾女藝人比拚廚藝。

原來 Larine獲鄧媽媽真傳6 歲已經開始炒菜煮飯：「我諗大家唔會覺得我識煮嘢食，其實我 6 歲開始，媽咪已經叫我入廚房幫手，切吓餸煮吓嘢食，因為屋企人覺得小朋友獨立係由細培養，所以屋企嘅家務同瑣碎事好似縫紉、簡單木工，爸爸媽媽、外公外婆都有教我做，佢哋覺得我將來作為一個賢淑嘅太太，係必須要識嘅。」

6歲已經開始下廚，煮食對鄧月平來說毫無難度。

首集參賽者洛兒煮到失火，Larine 竟然唔怕熱又唔怕火，一手幫對方拎開着晒火嘅煲，在旁工作人員就嚇到碌大眼，Larine話：「當時洛兒切緊嘢冇顧到個煲，咁啱我同佢同一張枱，我喺隔離見到佢冇反應，情急之下伸手幫佢攞開隻煲，希望令到個煲離開熱力，唔好個火愈燒愈大，然後 Christian（主持楊尚友）用煲蓋整熄個火，最後都安全，拍攝都冇出咩意外。」

鄧月平幫人切嘢搞到受傷，傷口都幾深。

之後有次 Larine 又幫另一位參賽者切帶子，結果左手手掌中刀收場：「我幫佢開帶子時太急啦，成把刀隊咗落手，當下我見有啲血飛出嚟，就即刻用紙巾包住隻手，然後不斷換紙巾，因為傷口都幾深，到煮完係成個比賽冇人發現我受咗傷，我係隠藏得非常好。」