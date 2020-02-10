【武漢肺炎】郭少芸「董太Look」搭飛機防疫　多咗一樣嘢隨時出事

郭少芸連日來外出都有戴好口罩。（IG：@kwok_florence）

武漢肺炎全球已經突破4萬宗確診個案，人心惶惶盡量留喺家中唔外出，不過有時工作需要無法唔出門，就要做好防疫措施保護自己。郭少芸呢日出發去馬來西亞吉隆坡工作，全副武裝上陣，防疫措施滴水不漏，不過有網友就指出佢做錯其中一件事隨時有助病菌傳播﹗

郭少芸喺機場表示心情非常忐忑。（IG：@kwok_florence）

郭少芸出發前已經上載喺香港機場嘅相片，戴住口罩留言話：「從未如此忐忑過。」始終飛機係密閉環境，被視為病菌散播高危地方，郭少芸亦做好準備，上到飛機換上防菌力較高嘅KF94口罩，仲著上FULL GEAR，戴齊眼罩、浴帽、膠手套，仲著埋即棄雨衣，佢仲講明唔會喺機上食嘢同去廁所。

一上飛機，郭少芸就換上防菌力較強嘅口罩。（IG：@kwok_florence）

不過有網友就指，佢手上嘅噴霧式風扇係就係可以喺乾燥嘅機艙內有助補濕，但「快啲閂部出霧水的風扇！霧氣更易傳播現時的病毒！」郭少芸抵埗後亦表示：「多謝大家的提點，用了「盜賊」好幾年，一時慣了手勢，受教！轉發一下，希望也可溫馨提示其他人，這段期間，大家都要好好保护自己及家人啊！」