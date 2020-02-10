【武漢肺炎】陳柏宇火鍋店一執一轉手　拍檔趙勁皓：係止蝕完約走

武漢肺炎疫情持續升溫，日前更有個19人家庭打邊爐及燒烤後，多名成員確診及懷疑感染新冠肺炎，唔少連鎖餐廳即時停止火鍋供應。

對於火鍋店結業一事，陳柏宇表示「全部交曬比KING處理，暫時未知蝕幾多。」(ckw720 @IG圖片)

兩年前，將內地知名火鍋店品牌「小龍坎」引入香港嘅陳柏宇同大隻仔趙勁皓（KING)，在銅鑼灣以及尖沙咀均設有分店，問到可會加強店內的衛生措施時，趙勁皓十分無奈咁話：「一間執咗，一間頂咗比人。」問到蝕多少錢時，趙勁皓不願多提，只說：「錢無咩蝕，係止蝕完租約走。」對於火鍋店連環結業，陳柏宇表示：「全部交曬比KING處理，暫時未知蝕幾多。」

趙勁皓與陳柏宇兩年前合資開設的火鍋店小龍坎，原來一間已結業，一間已頂手。（資料圖片）

其實除咗火鍋店外，趙勁皓亦同時經營京菜餐廳、酒吧以及健身室，他表示餐廳以及健身室生意大受影響，每月加埋蝕逾六位數，並謂「最慘係業主唔俾走」。問到可有任何救亡大計，趙勁皓說：「止蝕留現金，好多員工都肯出半糧捱，一齊共渡難關。」趙勁皓表示未知是否受停課、home office影響，酒吧生意反而有所提升，而健身室方面，他表示：「唔覺少咗人去做gym，只不過無新客，所以生意點都有影響。」

趙勁皓經營嘅King's Fitness，他透露生意都有受到武漢肺炎所影響，幸好員工肯出半糧，一齊共渡難關。（fb圖片)