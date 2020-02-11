【收視滯後報告】《東張西望》創年半最高　《開心速遞》突破自己

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是1月27日至02月2日。這段期間無綫三套劇都有回升的跡象，除了因為農曆新年假期結束，更大原因可能是因為武漢肺炎虐港，人人自危，市民大多數留在家中不敢外出，間接多了人會開電視。

1月27日是年初三，正正是武漢肺炎開始在香港引起恐慌的時候，不少人不敢出街，留在家中睇電視可能是大眾最佳的娛樂。亦因如此，無綫三套劇集受其推動，齊齊上升，雖然點數不算很多，但絕對是對無綫有好影響。

三套劇都有升，不過《大醬園》升得比較少。（劇照）

上次報告首次出收視的《大醬園》只錄得22.4點，今次輕微上升至23.3點，而已經播了一半的《黃金有罪》，上次報告錄得最低的21.7點，今次卻升至劇集最高的24.2點，升幅達2.5點，劇集在今個星期踏入結局篇，若最後兩星期的收視能維持在24點左右，至少整劇平均收視能拉回到23點，也不算最差。

《黃金有罪》雖然今次急升，但之前實在太差，追上平均24點應該冇可能。（劇照）

至於《愛•回家之開心速遞》更加厲害，由上星期的23.9點暴升至27.1點，升幅達3.2點，多了接近20萬人次觀看，而更令它自豪的是，在星期六日的收視也向好，分別有26.2點和27.6點，破了自己自從播七日後的收視紀錄，值得開香檳！

《愛•回家之開心速遞》又一次突破自己。（螢幕截圖）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均27.1點最高收視周五(31日)晚29.9點，周六(01日)晚26.2，周日(02日)晚27.6點。

《黃金有罪》周一至五平均24.2點，最高收視周五(31日)晚27.8點。《大醬園》周一至五平均23.3點，最高收視周五(31日)晚26.2點。《美味天王》周一至五平均5.9點，最高收視周五(31日)晚7.1點。

另外，J2 台1月29日年初五(周三)晚《賽馬直擊》取得4.6點收視，為2018年以來最高。資訊節目《東張西望》1月30日(周四)年初六主題「全城撲口罩」，收視25.3點，為自去年7月31日(周三)韋帕8號風球取得27.4點以來近半年最高收視一集。在日日撲口罩的時期，《東張西望》能夠報道不少這個方向的新聞，的確容易吸引觀眾。

即睇今次收視報告：