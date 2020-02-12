【想見你】片頭片尾原來暗藏密碼　訂婚戒指微妙變化揭結局玄機？

台灣偶像、懸疑、推理、穿越，被稱為「燒腦神劇」的《想見你》終於播到第十二集，相信觀眾都被它那「閉環式時間軸」而搞到一頭霧水，黃雨萱（柯佳嬿飾）以及李子維（許光漢飾）之間的故事，似是不斷重複發生，又像是有輕微的改變，正如李子維對黃雨萱憶述自己在2017年去機場找王詮勝的一幕時,也親自感受到當時的王詮勝，與自己是王詮勝身份對李子維所說的一番話有所不同，王詮勝除了給了自己手提電話之外，還給李子維一隻訂婚戒指，而這只新的戒指，與黃雨萱在自己的車尾箱找到的戒指有所不同，雖然也是「莫比烏斯環」的設計，但明顯少了一顆鑽石。



*「莫比烏斯環」是一個只有一面，即沒有正反面的環，有不斷循環、沒有結尾的意思，想知更多的讀者不妨自己Google一下。

片頭片尾藏密碼

大部份香港劇集、內地劇集的片頭多以劇情片花串連，片尾就以定格播放字幕，但自從網絡愈趨發達，本地觀眾接觸過外地劇集後就會發現，片頭片尾絕對是不容忽視的環節。而《想見你》的片頭和片尾，其實是有關連，而且暗藏密碼。有細心發掘的觀眾會發現，尤其是片頭片段，畫面上出現了很多一閃即逝的「符號」，似是代表著穿越的佐證，但仔細研究，其實是劇透密碼。《想見你》由2019年11月17日開始放出，每星期播放一集，曾經有一位「解碼神人」在討論區分享自己對片頭片尾的分析，幾乎將之後7-8集的故事的發展聯想出來，包括，李子維與王詮勝原來是「同一個人」。由於片頭片尾似與故事發展息息相關，到底是否能從中推測到大結局的發展？

而家逐格睇吓自己平時留意唔到嘅「細節」：

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