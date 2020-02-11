【武漢肺炎】汪小菲台北酒店逼員工放無薪假　拒絕者將會被遣散

武漢肺炎疫情肆虐全球，各行各業都大受打擊，旅遊業更首當其衝。在台北經營酒店生意的大S（徐熙媛）老公汪小菲，近日亦因為疫情影響，旗下酒店業績受挫。今日（11日）有自稱是汪小菲旗下酒店員工向傳媒爆料，指酒店逼員工放無薪假，如果員工拒絕將會被遣散，即「被炒」。

台灣藝人大S（徐熙媛）老公汪小菲在台北經營酒店生意。（微博@大S）

這名自稱是酒店員工的人士表示，酒店在2月4日召開員工會議，並在當日發協議書，當中提出自2月1日起至3月31日為止，每月減少工作日最多7天，員工可自行決定是否願意配合，不同意的人會收到遣散通知。不過有部分在2月10日同意放無薪假的員工，仍然收到遣散通知，惹來員工不滿，更因為無薪假而掀起爭議。

有自稱是汪小菲旗下酒店員工向傳媒爆料，指酒店逼員工放無薪假，如果員工拒絕將會被遣散，即「被炒」。（微博@大S）

對此，汪小菲在回應傳媒時表示，公司的一切決定都按照政府相關法律執行，否認有強迫員工簽無薪假的同意書並遣散，一切都會遵從員工個人意願。汪小菲更指已經同員工開會討論放無薪假的問題，大部分員工都同意與酒店一起度過難關，至於少部分不同意的員工，公司亦有按遣散流程執行。提到被遣散的4人，汪小菲就解釋這4名員工在公司規定的時間後才答覆，所以依照規定遣散他們。他還重申視員工為家人，希望大家可以一起度過難關。

汪小菲在回應傳媒時表示，公司的一切決定都按照政府相關法律執行，否認有強迫員工簽無薪假的同意書，並澄清被遣散的4名員工因為過了公司規定的時間才答覆，所以依照規定遣散他們。（微博@汪小菲）