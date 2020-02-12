【武漢肺炎】Race黃婉佩送口罩　李日朗：這年頭最珍貴的禮物

武漢肺炎香港確診數目每日上升中，全城撲口罩及防疫用品，好多人都搵海外親友求助。李日朗呢日上載同一大盒口罩嘅合照，原來係當年嘅同劇拍檔，下嫁富商兼自己發展地產生意嘅RACE黃婉佩，專誠喺新加坡寄返嚟雪中送炭。

當年Race同Don喺劇集《當四葉草碰上劍尖時》中合作。（網上圖片）

Race喺2016年下嫁新加坡富商David Loh育有一女。（IG：@missracewong）

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當年DON同RACE曾經喺劇集《當四葉草碰上劍尖時》中合作，多年後DON繼續喺娛樂圈努力，而Race則淡出娛圈多年，2016年下嫁新加坡富商David Loh育有一女，但佢無專心做少奶奶，反而從事地產事業變成商界女強人。

Don感謝Race雪中送炭。（IG：@mrdonli）

Don發文向Race致謝：「多謝你Race，已經收到你從星加坡送來的口罩，這個應該是這年頭最珍貴的禮物，我用盒收納好了。非常感謝。也在此提提大家注意個人衛生，勤洗手，盡量避免到多人地方，少聚會，從堂食改成外賣等等…關關難過關關過，大家加油，總會過去的。」