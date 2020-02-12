【黃金有罪】「腸粉」丁樂鍶入行11年　不介意演路人︰咩角色都做

無綫劇集《黃金有罪》來到結局周，劇中飾演錢永杰（何廣沛飾）女友蔡麗冰的丁樂鍶（丁丁），雖然出場率只有幾幕，但已經吸引到觀眾的關注。有留意的觀眾應該知道她不是新人，在2009年的完成藝員訓練班後出道，輾轉轉投過香港電視網絡（HKTV），後來又回巢無綫，究竟是什麼令她回TVB呢？

《美女廚房》時期的丁丁（右一）。（網上圖片）

現年31歲的丁丁在2009年訓練班畢業後，加入《美女廚房》（第二輯）的「美味天使」的「腸粉」角色最為人熟悉，後來曾跟徐淑敏一同主持《甜姐兒》令觀眾最深刻，之後她在2012年轉投HKTV，被問到為什麼會離開TVB，丁丁接受《香港01》記訪問時表示︰「想去吓第二個地方體驗吓啲新嘢，想睇吓個世界。」不過其實到了HKTV，她發現共事的都是TVB的舊同事，坦言也沒有大分別，她憑HKTV劇集《來生不做香港人》的「港女」角色Lana備受觀眾留意。

HKTV劇集《來生不做香港人》Lana這個角色令丁丁有更多人留意到。（網上圖片）

在丁丁離開HKTV後，重返無綫前，原來她到過內地拍網絡劇，又做過不同類型的工作，例如文員、售貨員、顧客服務和助護都有。她指雖然收入是以往的兩倍，但最辛苦的日子反而是在內地拍劇的日子。她指生活習慣不了，又只有自己一個人打拼，她覺得是難捱的，為了省錢，徒步行一個多小時到超市也會。曾經有公司Offer她十年的合約，但她也選擇回香港發展了，一來因為不習慣一個人孤獨打拼，二來覺得十年約的賭注太大，她不敢下這個決定。

丁丁在《黃金有罪》飾演冰冰，是何廣沛的女友。（電視截圖）

重返TVB，丁丁形容為非常奇妙，接觸過不同工種，她覺得演藝比較適合自己的性格，她說︰「Office係每一日都要返，冇嘢做都要對住個電腦扮有嘢做，唔同我哋做演員真係有嘢做就做啦，冇嘢做嘅時候都係幾Free㗎嘛。」她又覺得這一行帶給她挑戰性。最後在舊同事搭路下，返回無綫。

談到在TVB的機會，丁丁覺得自己算是「好彩」，回巢後拍的戲，戲份反而多了，以前比較多拍綜藝。（Instagram@tingtingls）

入行11年，丁丁大多演一些不是太多戲份的角色，會否難有突破？她指︰「突破？冇諗到點突破住先，因為始終好講因緣際會，自己鍾唔鍾意就緊要，喺而家呢個時勢，其實真係唔好話我哋嗰行，成個香港可唔可以再突破呢？呢個都係大家好Concern嘅一樣嘢，再大啲嗰件事係，所以其實而家最緊要做嗰樣嘢係自己興趣先，做到咪做囉。」丁丁又指拍戲帶給她不同角色的性格，是好玩之處，「可能我嘅性格都係比較怪怪哋，我可以將我自己好唔正常嗰一面，或者我喺呢個世界唔可以表現出嚟嗰嘢可以喺劇度發出嚟！」

除了《黃金有罪》，《大醬園》中也能見到丁丁的演出。（資料圖片）

講到生活，丁丁直言還可以，她直言︰「我自己有啲積蓄，呢段時間主要都拍返劇，我默默耕耘，多戲份又接，唔多戲份又接，其實又爆到Show嘅，上嗰兩年都一路爆Show嘅，今年我唔知，咁樣嘅環境。」《黃金有罪》裏頭的角色比較刁蠻，之前演過的Lana又是「港女」，被問到丁丁怕不怕角色定型，她爽快回應︰「我咩角色都做㗎！睇公司安排。」

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