【武漢肺炎】王喜口罩存貨僅剩8個　用奇招重用減低消耗量

有「武漢肺炎」之稱的新型冠狀病毒疫情漸趨嚴重，市民搶購口罩防疫，但市面上的口罩供應短缺，為了延長口罩壽命，市民扭盡六壬，而王喜亦是其中之一。今日（12日）到商台節目《一圈圈》錄音的王喜，在接受《香港01》訪問時，便坦言家中僅得8個口罩，而他今日佩戴的口罩是早上到香港電台工作時同事為他提供。為了減低口罩消耗量，王喜自有一套方法：「用完個口罩之後放落信封度，4日之後預計啲病毒已經死晒，每個口罩如果可以重複用多4次，我就可以延長到4個口罩嘅壽命。」

王喜家中僅得8個口罩，搞笑問《香港01》記者：「如果你有多嘅（口罩），你可以畀我嘅！」（梁碧玲攝）

近日社會不少機構和社會人士自發向有需要人士派發口罩，王喜亦稱透過旅行社，在芬蘭、挪威等地搜購口罩和消毒用品，但由於當地存庫亦所剩無幾，過程困難重重，最終在東歐國家購得數百個口罩，經慈善團體向住柴灣的新移民或獨居長者派發，不過王喜未有為自己留口罩，更向記者笑言：「如果你有多嘅（口罩），你可以畀我嘅！」

此外，受疫情影響，王喜指過去一個月旅行社沒有生意，不過王喜表示旅行社現正規劃富有香港情懷的本地遊，等到疫情受控時，便會向區議會推銷；同一時間，旅行社亦計劃與韓國當地公司聯手推出邊界旅行團，行程包括北韓射程範圍的地方，參與人士必須要帶頭盔和避彈衣，不過王喜戲稱，若有客人的立場自己不太喜歡，可能不會向他提供避彈衣和頭盔。