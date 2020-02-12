【三生三世枕上書】陳楚河接棒演折顏　被網民揭食果子狸黑歷史

在《十里桃花》中，由張智堯出演「折顏」上神一角，退隱三界，不問紅塵。雖然戲份不多，但人氣極高，也是劇中的重要角色之一。而《枕上書》中則換上台灣男星陳楚河來詮釋，早在劇集尚未播出之時，他的古裝扮相就已曝光，長髮飄逸，仙氣翩翩，一襲粉色紗衣倜儻不羈，網友紛紛大讚「帥氣」，符合心中「折顏」的人選，而這也是他相隔兩年，再度回歸古裝劇，人氣上升不少。

陳楚河的古裝扮相再度受到觀眾大讚。（微博@電視劇三生三世枕上書）

不過，適逢武漢肺炎肆虐，陳楚河過往的黑歷史也被網友翻了出來，他曾經公開表示不止一次食用果子狸，甚至大讚果子狸肉質粉嫩鮮美，言語間似乎對吃野味不以為意，因此遭網友狂插，引起眾人反感以及厭惡，狠批他沒有人性等，甚至質問他「不要命了？」。其後陳楚河刪除所有相關微博。

陳楚河曾在微博曬相稱果子狸味道鮮美。（網絡截圖）

而近日，有網友曝光由「武漢大學出版社」出版的書籍《動物小百科》中，存在可以吃野味的不當表述，一篇《果子狸》的文中講到：「果子狸全身都是寶，牠們的肉可以吃，脂肪是化妝品生產中難得的高級原料，可以醫治燙傷，皮毛可做皮手套，尾毛和針毛可製成毛筆和畫筆……」更有網友指出配圖是「浣熊」，並非果子狸，紛紛聲討該出版社。

陳楚河因吃果子狸遭網友鬧爆。（微博截圖）

面對質疑，武漢大學出版社也作出回應，承認書中的不當表述，已第一時間通知全國各個銷售網點全面下架，其他相關事宜尚在處理中。

武漢大學出版社回應相關書籍全國下架。（微博截圖）