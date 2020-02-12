【大醬園】江嘉敏唔怕蝕底　慘被張國強「鹹豬手」：係角色需要嘛

TVB民初劇集《大醬園》正在熱播，在劇中飾演奸角細么的龔嘉欣同飾演千金小姐高雙雙的江嘉敏（Kaman），一個心狠手辣，一個就擁有天使心，吸引不少觀眾關注。雙雙與卓楠（黃嘉樂飾）情投意合，但在昨晚（11日）播出的一集中，雙雙竟然被曹督軍（張國強飾）「鹹豬手」，不但摸手摸腳，更有一幕是摸Pat Pat，不少網民都覺得Kaman蝕底晒！

細么（龔嘉欣飾）同高雙雙（江嘉敏飾）一個心狠手辣，一個就擁有天使心。（劇照）

劇情講到曹督軍一直鍾情雙雙，一見到雙雙就即刻搭晒膊頭，更乘機上下其手，甚至伸出「鹹豬手」，右手摸完雙雙Pat Pat再用左手摸，並講道：「佢啲肉都好彈手，冇事呀。」之後再以探熱為名，同雙雙面貼面、頭碰頭，攬到雙雙實一實！雖然雙雙非常不情願，但由於曹督軍是哥哥高專員（袁文傑飾）的上司，就算委屈都只能啞忍。不過不少觀眾看完這幕後都眼火爆，戥Kaman唔抵！

KK對Kaman又攬又錫，不少觀眾都睇到眼火爆！（電視截圖）

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對於被張國強（KK）又摸又攬，Kaman在接受《香港01》訪問時就表示不會太介意：「係親身上陣，真材實料㗎。（咁摸Pat Pat有冇墊pad呀？）墊pad都冇用㗎，咪又係咁摸。不過同前輩KK合作都幾舒服，佢知我係女仔，所以拍之前都傾好晒會點摸，叫我有唔舒服就出聲。（會唔會覺得蝕底？）睇你點諗啦，摸我嘅人係角色需要嘛，又唔係個演員本身話要摸，所以都ok嘅，冇hard feeling。大家都係為觀眾睇得肉緊而努力演出，觀眾咁戥我唔抵，咁即係我哋都做得好啦。」

雖然Kaman在劇中被KK摸Pat Pat，但她就話兩人在拍攝前有溝通好。（電視截圖）

Kaman為了拍劇豁出去，但原來之後有更大犧牲：「之後仲有一場再埋身啲㗎，我同KK共處一室。（被高專員出賣？）就係我同KK要做得咁入肉，先顯得高專員佢嘅真實個性。」劇中雙雙一直視哥哥高專員為正人君子，為人光明磊落、行為端正，但其實他是一個為求目的不擇手段、三刀兩面的人，甚至暗殺曹督軍的兒子冒領功勞。而雙雙與卓楠的感情發展亦備受關注，不過Kaman就透露兩人感情有阻滯：「我發覺監製同編劇們都好鍾意我同嘉樂做苦命鴛鴦，成日要上刀山下火海，又要面臨死亡，分離，永遠唔可以好好咁樣相愛，我同嘉樂真係愛得唔簡單。」

Kaman透露她與嘉樂就像一對苦命鴛鴦，要面臨死亡同分離。（劇照）