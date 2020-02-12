【武漢肺炎】《東張》解構雙黃連　「抗疫神藥」會令人愈食食虛？

「武漢肺炎」肆虐，市民除了搜購口罩、廁紙等用品外，更瘋搶中成藥「雙黃連口服液」，連風馬牛不相及的雙黃蓮蓉月餅也不放過，而無綫（TVB）節目《東張西望》今晚（12/2）亦找來專家向觀眾解釋「雙黃連」的真正功效，以及是否能夠對抗新型冠狀病毒。

點擊下圖觀看內地人如何「盲搶」雙黃連口服液：

+ 4 + 3 + 2

原來雙黃連口服液是指黃芩、黃連和連翹經藥廠研製的中成藥，後來黃連改成金銀花，而其功效主要是疏風解表、清熱解毒，主治外感風熱所致的感冒。根據上海藥物研究所的報告，雙黃連口服液不但有抗非典病毒的作用，亦能抑制流感病毒和中東沙士，而初步實驗亦顯示對新型冠狀病毒有抑制作用。

到底香港能否買到雙黃連口服液：

+ 9 + 8 + 7

雖然雙黃連口服液或能對抗「武漢肺炎」，但專家卻不建議市民閒時「啪兩支」防疫，註冊中醫李寗漢在節目中說：「預防唔係用抗病嘅藥，而係用扶正固本嘅藥，強壯身體去預防佢，你（沒有患病）食呢啲，食咗之後會愈來愈虛弱，苦寒敗胃嘛，會影響我哋身體。」而上海藥物研究所原來亦有「補飛」，指仍需做大量實驗才知道雙黃連口服液是否有效抗炎。

註冊中醫李寗漢在《東張西望》中指出市民不應亂服「雙黃連口服液」，因為此藥「有毒解毒，冇毒就令身體虛弱」。（電視畫面）

節目話飲呢樣穩陣啲：