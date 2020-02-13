【武漢肺炎】范瑋琪代言產品遭抵制　閨蜜大小S風波不斷

武漢肺炎持續擴散，全球鬧口罩荒，台灣政府早於一月宣布停止口罩出口一個月，范瑋琪及其「S幫」閨蜜大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）因不滿相關政策，出口非議，遭到台灣網民撻伐，范瑋琪更一度與網民展開罵戰，引起連串風波。有指范瑋琪、其丈夫陳建州以及大小S的副業和代言產品都遭到抵制。

台灣女歌手范瑋琪對於台灣政府限制口罩出口的政策不以為然，並批判蘇貞昌是「狗官」，此番言論引起台灣民眾的撻伐。（微博圖片／范瑋琪）

除了范瑋琪，其好姊妹大S在日本狂掃1萬個口罩救援武漢，更以「人飢己飢，人溺己溺，我希望我的孩子懂人道主義精神，不希望他們變混蛋」，暗批政府不幫助中國內地，而小S也發文以「恨，比病毒還可怕！」力挺家姐，一連串「口罩文」挑動網民神經，大批網友除了在各人的社交平台留言之外，更出征他們代言的品牌，紛紛揚言抵制，連他們推薦過的產品都受到波及，令品牌方趕緊出面切割，怕被網友怒火波及。

「S幫」近來可說是風波不斷，先是爆出大S老公汪小菲的S Hotel遭員工控訴強制放無薪假，之後又爆出小S老公許雅鈞和明道合資的公司爆出財務糾紛，更有機會對薄公堂，相當頭痕。

小S與大S亦因暗批台灣政府，沒有顧及當地本土疫情而遭到網民抵制。（小S Facebook）