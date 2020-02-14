【潮流日常】倪晨曦婚紗散發文青味　台灣品牌另類之選：好仙﹗

因為武漢肺炎疫情影響下，倪晨曦（ELVA）2月13日於IG宣佈月尾婚禮需要延期，暫時都未知確實日子。不過更令人注目嘅，係Elva分享去年同未婚夫於玻利維亞拍攝嘅絕美婚照。身為模特兒兼IG女神，Elva並無選擇歐美或近年明星熱捧嘅以色列品牌婚紗，反而揀選出自台灣嘅NICOLE + FELICIA，Elva接受《香港01》訪問時表示：「一直有留意呢個牌子，絕對唔會比歐美品牌輸蝕﹗」

Elva於IG宣佈婚禮延期，並首度曝光婚照。（IG：@misselvani）

去年Elva遠赴玻璃維亞拍攝婚紗照，身穿嘅呢件婚紗係2019年當時嘅最新系列，上身以薄紗配以精緻嘅珠片羽毛刺繡，下擺用上大量層層疊疊嘅紗堆砌出氣勢裙擺。喺浩瀚嘅鹽湖襯托下，有如仙子一樣﹗Elva話：「還記得我vlog影片裡的紅白藍膠袋嘛？裡面是這條NICOLE + FELICIA巨型的婚紗，費了千辛萬苦帶去鹽湖拍照，沒想到那裡又冷又大風，但後來看回照片覺得一切都好值得，這條婚紗也好美好仙！忍不住想先放兩張﹗」

在一望無際的美景中，穿着婚紗的Elva就猶如仙女下凡一樣，美得令人窒息。（倪晨曦提供）

Elva著上呢件層層薄紗製成嘅婚紗，於鹽湖拍攝仙氣十足。（倪晨曦提供）

Elva接受《香港01》訪問時表示：「其實自己一直有留意呢個牌子，亞洲黎講算數一數二，亦都唔俾歐美品牌輸蝕，好多荷里活星行紅地氈都有着呢個品牌。直至到有一次造型師借咗一條粉紅色蛋糕裙之後，去event著過更加覺得質料同埋cutting都好靚，所以影婚紗相都決定著呢個品牌婚紗。」

Elva去年初出席活動，造型師幫佢借裙，首次著上NICOLE + FELICIA作品驚為天人。（IG：@misselvani）

能夠令女神Elva睇得上眼嘅婚紗，來頭當然相當利害。來自台灣嘅品牌NICOLE + FELICIA，由90後富二代姊妹Felicia和 Nicole 主理，揉合東方優雅及歐美自然不造作感覺，加上家族母公司為國際品牌提供婚紗及珠繡工藝製作，NICOLE + FELICIA於2015年創立雖然只有短短幾年歷史，但已經深受唔少藝人所喜愛，Angelababy、G.E.M.鄧紫棋、迪麗熱巴、陳凱琳以至歐美名人都有揀選呢個品牌嘅禮服亮相。

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