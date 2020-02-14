大馬藝人雪地求婚搞笑又感動　影片過萬網友讚好送祝福

大馬藝人葉朝明（Jack）早前與女友關萃汶到日本旅遊。現年37歲的Jack在這趟旅行期間突然決定求婚，更將整個求婚過程拍下來，剪輯後發布在社交網站與眾人分享喜悅。這段影片除了感動，其實一開始是很好笑的。

早前Jack同Bob一齊拍完賀歲電影《財神2020》。（Ig：sohasohala）

影片一開始在無人的雪地，女主角關萃汶原本是不願意和他去這個無人地方，影片開始看見她是在有點發脾氣。不過關萃汶心想既然都來了，那便要拍一些美麗的照片，那一刻Jack正想跪下求婚，她突然背著男主角方向走，一路說要拍照一路在撿地下的雪。然後回到Jack身邊，Jack當時已經站起來顯得相當尷尬，當關萃汶續說拍照時候，Jack鼓氣勇氣深呼吸一下便跪多一次，那一刻關萃汶嚇呆了。最終Jack說了一段浪漫對白後，關萃汶當然是Say yes！

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事後二人將這件喜事放在IG說當刻心情，Jack說：「求。婚。成。功！浪漫這件事我真的不懂，可能是個性關係吧所以我一直覺得生活才是最重要，所以也沒什麼浪漫的舉動，這次來個小驚喜希望有個記錄讓我們到兩鬢斑白時再一起看一起笑。」關萃汶則說：「我們要結婚啦！婚是一個星期前求的，想到最近不開心的事有點多，所以就緩一緩。今天才跟大家分享 老實說我不是那種“一眼就知道是他“ 但怎麼知道自己該不該點頭呢。我的一個小小標準是 “只要想到跟他一起度過餘生就會嘴角上揚“ 是的，我願意跟你繼續同行，葉先生希望你也好好合作。」在這恭喜二人，希望能幸福直到永遠。