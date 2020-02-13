【黃金有罪】張兆輝望公文袋爆喊勁悽涼　完美一Take竟然被消失？

由張兆輝、姚子羚、蕭正楠和洪永城主演的無綫劇集《黃金有罪》明天（14/2）迎來大結局，而其中一幕張兆輝的激動爆喊戲更是重中之重！對於喊戲連場，張兆輝直言：「絕對戲味十足，好多時喊戲得自己一個，即將嗰幕講我收到子羚寄給我的文件，跟住我好自責，之後就要喊，拍嘅時候就只係對住一個公文袋。」

拍攝當日，張兆輝一早已經自己設計好場戲，希望一Take過完成，可是當日出現了一些人為錯誤，令之前他覺得完美的那一Take沒有了，所以他覺得有些失望同無奈，希望觀眾對第二Take收貨。除了喊戲之外，張兆輝跟姚子羚也有演親熱戲，問哪類較難演？他直言兩者不相伯仲：「其實喊同親熱戲都好需要講感覺，可能因為同子羚都好信任，所以拍攝前不用講太多、一陣個位點就點就，令出來效果好自然。」

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姚子羚難忘劇中與張兆輝分手：情緒起伏好大！

曾見證張兆輝多場喊戲的姚子羚也大讚對方喊功驚人：「喺泰國拍攝嗰場輝哥喊戲，其實嗰日我好緊張，因為知道輝哥呢場戲好重要，當時剛開拍，同輝哥未太熟絡、未Warm up，我在旁邊驚NG會影響咗輝哥，好彩拍攝得好順利。」劇集即將結局，姚子羚指最難忘是跟輝哥分手的場面：「分手嗰幕好難忘，情緒起伏好大，其實我係好鍾意榮木桐，奈何佢未婚妻返嚟，我哋要分手，我仲要講好多反話，不斷祝福佢，將痛苦放喺心。」