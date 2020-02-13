倪晨曦遠赴南美「天空之鏡」影極仙氣婚紗照：其實一啲都唔貴！

因武漢肺炎肆虐，令原定於本月26日與金融才俊男友吳嘉釗（Vincent）擺酒結婚的倪晨曦（Elva）宣布要將婚宴延期。不過Elva亦立即在Instagram分享多張去年於「天空之鏡」所拍攝的婚紗照，在一望無際的美景中，穿着婚紗的Elva就猶如仙女下凡一樣，美得令人窒息。

穿着婚紗的Elva就猶如仙女下凡一樣。（Instagram：@misselvani）

不少人為了影出色的婚紗相，都會選擇飛去外國，而Elva更不惜攀山涉水，花了超過30小時的飛行時間飛到南美玻利維亞的烏尤利鹽湖（Salar de Uyuni）影婚紗相。烏尤利鹽湖的面積大約是向香港的9.5倍，由於鹽湖的湖底累積了千萬年的結晶鹽，因此看上去是一望無際的白色，當累積一層薄薄的雨水，湖面就像一塊巨大的鏡子一樣，因此有「天空之鏡」的稱號，怎樣影都像海報一樣。

Elva分享多張去年於「天空之鏡」所拍攝的婚紗照。（Instagram：@misselvani）

Elva在Instagram表示一年前去玻利維亞時旅行時已經有私心影婚紗照：「還記得我vlog影片裡（裏）的紅白藍膠袋嘛？裡面是這條巨型的婚紗，費了千辛萬苦帶去鹽湖拍照，沒想到那裡（裏）又冷又大風，但後來看回照片覺得一切都好值得！」Elva的這批婚紗相更是由曾與周杰倫、陳奕迅、王力宏、五月天等合作過的英籍華裔攝影師厲辛操刀。

Elva的這批婚紗相更是由曾與周杰倫、陳奕迅、王力宏、五月天等合作過的英籍華裔攝影師厲辛操刀。（YouTube：Elva Ni）

想和Elva一樣去鹽湖影出高質又令人難忘的婚紗照，首先要乘搭超過30小時的飛機，Elva先由香港乘搭14小時50分鐘的航班去西班牙馬德里，再由馬德里乘搭11小時55分鐘去秘魯利馬，再乘搭2小時4分鐘去拉巴斯（La Paz），然後再轉機飛去烏尤利（Uyuni）。最後，再經烏尤利市中心的當地旅行社報名參加旅行團，一行六人包車出發去多個景點和鹽湖，一共花費650美金（約5050港元），包一架七人車、司機、一晚住宿和一餐膳食。

鹽湖的湖底累積了千萬年的結晶鹽，因此看上去是一望無際的白色。（YouTube：Elva Ni）

日落的時候真係好靚！（YouTube：Elva Ni）

Elva回覆《香港01》記者時表示，天氣是最難預計的：「大家影都係想影啲最靚嘅相，例如日出、日落、夜晚嘅星星咁，但係絕對唔會一定係影到咁靚嘅倒影，因為佢一定要係冇風先可以影到完美嘅倒影，就算你見到日落好靚，但如果好大風都影唔到倒影，你唔去到嗰一刻都唔知嗰日嘅天氣會係點！」她笑言只去一次絕對不足夠：「除咗要等待落雨有雨水之外，仲有風力、雲層等唔同因素，對鏡面有唔同嘅干擾，要不斷嘗試先可以成功，所以一共用咗一次白天、四次日落、兩次夜晚同一次日出的時間（須另再付費，全日30美金／人；半日22美金 /人，5日在烏尤尼共花費1300美金=10100港元），合共用咗差不多三日時間喺鹽湖拍攝。雖然用咗好長時間，不過好享受，因為感覺就好似喺仙境漫步一樣！」

怎樣影都像海報一樣。（YouTube：Elva Ni）

另外，Elva表示在全球海拔最高的國家影婚紗相亦需要面對各種不同的困難：「一來係會有高原反應，當地係可以買到啲藥食，食完會好好多，不過就要一個鐘食一次；同埋着住婚紗去到鹽湖嘅時候會濕咗，條婚紗就會有好多一粒粒嘅鹽喺上面好麻煩，要返酒店擺喺度吹成地都係鹽！」