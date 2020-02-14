《他約我去迪士尼》唱足15年　KellyJackie自爆曾抑鬱：唔敢見人

由蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視全新節目《一曲走天涯》，將於本周六晚（15/2）首播，第一集邀請了15年前憑《他約我去迪士尼》紅極一時的歌手KellyJackie（陳曉琪）擔任嘉賓，分享了她一夜成名的喜與悲：「當時會考，4、5個月沒有理會網絡世界的所有事，直到我考會考最後一日，朋友打電話給我，她見到《他》這個歌名，在某一個網站的搜尋榜頭幾位。」

無心插柳柳成蔭，KellyJackie更受到國際知名音樂廠牌Walt Disney Records Company的賞識，獲邀與天后陳慧琳（Kelly）推出合唱版，慶祝主題樂園開幕，她形容自己「玩大咗」：「那個時候從沒有見過這麼多英文，有些是訪問的邀請，有些是不同的公司合約，怎會這樣？」短短數月，一位十來歲的網絡歌手走進主流樂壇，合唱版不但成為派台作品，更登上當年各大電台冠軍歌位置，總計下載數量超過20萬次，成為一時佳話。

KellyJackie在蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》中分享在樂壇的高低起跌。

陷合約糾紛 終日以淚洗面

後來KellyJackie陷入合約糾紛，事業開始停滯，「有一天我準備上學，打開門有一封律師信在我門口，是一份停止我工作的合約。那段時間有些版權問題，導致我只可以唱《他約我去迪士尼》，幾年內都是唱這首歌，有些歌手的粉絲看到後，『又是這首歌，唱了幾年了。』你看得到他的口型。」憶述那段日子，KellyJackie不敢見人、不接電話；表演時要戴口罩、手震，甚至不讓自己碰琴，每天只會關起房門流眼淚，「上網查了抑鬱症的十大徵狀，我除了輕生不敢做之外，全部都中了。」

以學習自療 開拓人生另一面

直到有一次，KellyJackie和中學同學飯聚，發現自己起步比別人快，卻停滯不前：「有些人做了很喜歡的職業，但我好像在這裡沒動過、甚至乎退步，最後決定，我一定要找一些事情充實自己，我就去讀大學。」學習是一個很好的自我療癒過程，回顧過去、思考未來；大學畢業後，她還參加了甄詠蓓和黃秋生的戲劇班、甚至雙節棍，開拓了她的另外一面，在人生旅途上破舊立新。

KellyJackie說，《他約我去迪士尼》這首歌，唱了超過五千次，它陪伴了自己許多高高低低，也代表着一種成長，「以前我的自我價值很低，是靠《他約我去迪士尼》這首歌，出去表演的時候我才覺得，我還可以給大家一些開心的感覺，這個就是我能找回唱歌的原因。」