竇靖童妹妹竇佳嫄直播透露少與父親見面　自爆冇朋友：得酒同音樂

日前，竇佳嫄開直播同網友聊天，鼓勵大家暢所欲言，她以一頭灰藍色短髮以及素顏出鏡，全程都戴着白色口罩。雖然以往的竇佳嫄看上去比較高冷，但直播時非常隨和，她向網友坦言最近心情不好，「也不是最近了，我心情不好已經持續很久了。」並否認是感情問題造成：「最近沒有談戀愛，但感情也分很多種，這個我不方便講。」而縱觀她最近的微博，大多都是不開心的話語。

竇佳嫄在13日清晨曬出的照片。（微博@_Hoshino_竇佳嫄）

除此之外，竇佳嫄還稱早前減重10kg，一度引發厭食症，之後又開始暴飲暴食，所以最近又肥返少少，同時她也建議網友一定要慎重減肥。然而，竇佳嫄無意中露出了手腕上的四處疤痕，引起網友關注，不知道是如何導致。

其後，有網友問到：「和父親竇唯聯繫多嗎？」竇佳嫄回應兩人不常見面，最近同姐姐竇靖童也沒有見面。當中有人表達喜歡竇唯的歌時，竇佳嫄向對方致謝，還不忘大讚姐姐確實很cool。

但令人意外的是，竇佳嫄說自己在生活中沒有朋友，平日裡是個很無趣的人，朋友就是酒和音樂。而她最近正在籌備演出，將會到各大城市進行巡演。

竇佳嫄透露自己身高178cm，因為小時候能吃，又喜歡運動，所以生得高，同時還大爆姐姐竇靖童身高不足170cm，但具體數據不便告知。（微博@Leah童Dou）

不少網友見到後都為她加油打氣：「支持你是最棒的」、「感覺狀態不太好，希望家人多給孩子一些關注」、「有時心態還挺重要」等等。

竇佳嫄手腕清晰可見的疤痕。（影片截圖）

今年即將成年的竇佳嫄身材高挑，風格獨特且個性十足，從小學開始便立志成為歌手，音樂才華出眾。2016年，年僅14歲的她首次登台，作為音樂會開場嘉賓與面孔樂隊合作演唱《Love Song》。另外，竇佳嫄的日文不俗，2017年以全日文創作與樂隊Timers合作單曲《幻》的歌詞，從而正式出道。翌年推出個人單曲《Star》以及海外版，去年發布了個人第二支單曲《Beauty In The Night》。雖然竇佳嫄現在與姐姐竇靖童尚有差距，不過後生可畏，相信將來她也會是一位優秀的音樂人。

雖然爸爸同姐姐名氣很大，但竇佳嫄靠自己闖蕩音樂界。（微博@CGC_Girls_Collection）