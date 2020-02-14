【黃金有罪】姚子羚被車撞催淚位變膠位　網友：明明好慘但笑咗

無綫劇集《黃金有罪》今晚（14/2）來到大結局，而昨晚播出的一集中講到敏晶（姚子羚飾）手上有木桐（張兆輝飾）的罪證，木桐逼敏晶交出證據。永進（蕭正楠飾）看到敏晶被木桐騷擾，兩人大打出手，混亂間敏晶衝出馬路，意外身亡。本來是十分凄美的橋段，不過敏晶被車撞就令網友聯想到台灣民視劇集《夜市人生》麥可（陳宇風飾）車禍被撞飛的經典一幕。

《黃金有罪》的姚子羚被車撞飛後，優美地在空中停留數秒再着地，手袋物件亦緩緩倒出。子羚口角滲血仍然非常漂亮，張兆輝、蕭正楠相繼攬着她並希望把她搖醒。

逐格睇敏晶衝出馬路，意外身亡：

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同樣地，民視劇集《夜市人生》於2010年2月播出的一集中，講到麥可（陳宇風飾）衝出馬路遭貨車撞擊，撞飛的距離和速度猶如被戰機撞倒。過於誇張的特效令片段在網絡上爆紅及瘋傳，「飛天麥可」更成了經典一幕。有網友搞笑地將《黃金有罪》和「飛天麥可」片段剪接在一起，並問大家誰會勝出，網友認為「飛天麥可」是無可取替：「麥可還用了尼馬式自轉720，可以話係奧運級水準！、「肯定麥可沒在搞笑？ 」、「明明好慘但笑咗」。

逐格睇「飛天麥可」經典一幕：

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其實TVB劇集經常出現誇張的情節，一齊重溫更多膠位：