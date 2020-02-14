陳瀅最憎網友話佢唔捱得：你試下連續30個鐘唔瞓先好批評我

陳瀅為《黃金有罪》試過不眠不休連開6日工，她覺得是自己一個紀錄，原來自己都唔係驕生慣養。(陳志嵐攝)

拍無綫劇首要條件不是演技，最重要是你捱得，馬明拍《深宮計》連續27.5小時開工，但原來陳瀅更利害，拍《黃金有罪》試過連續30小時開工，她說：「一直以嚟好多人會覺得呢個女仔(指陳瀅)唔捱得啦，佢做咗幾年就嫁人啦，我聽到係好唔開心，有次我喺留言見到話我咁都怕辛苦，我睇到好嬲想即刻開a/c留言『不如你試下連開30個鐘先講啦』。」



她很緊張自己的事業，特別是工作態度：「你話我肥、醜、腿粗都冇問題，我唔會嬲，視覺上鍾意唔鍾意，大家可以唔一樣，呢個冇問題，但你話我懶，我就覺得你哋質疑緊我嘅態度。」



陳瀅剛拍完《伙記辦大事》試過一次過接13張通告，大部份時間在車上飲食及睡覺。(陳志嵐攝)

亦因為她不想給人懒惰的感覺，所以她不敢推通告或者告病假，「因為我我不懂say no，怕事，亦因為怕自己如果「射波」，就俾人覺得撩是鬥非，即係可能會聽到「嘩,小小病就唔返喎,,,大牌喎」,我好怕工作上的是非，亦到係呢個原因我點解會拍《伙記辦大事》會接觸十三張通告，因為我寧願啃咗佢，都好過聽到多餘的聲音。」陳瀅更表示拍劇期間除了開工，只在車上睡覺同吃飯，連家中張床都沒有睡過，除了工作之外，原來亦試過追男仔，結果如何?點擊睇片。

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