【武漢肺炎】橫店首復工劇組需備3條件　有外來人員不按規定隔離

受新型冠狀病毒的影響，藝人幾乎全面停工，而內地「橫店影視城」也在上月尾宣布停廠，直到昨日（13日）才開始復工，儘管如此，有網友前往橫店探訪，發現群演服務部仍然沒有任何人，公告欄也沒有通告。

據此前統計，約逾6000名劇組演職人員春節期間未離開橫店，在當地酒店等待開工。首批復工的劇組需滿足一些要求：拍攝現場不超過20人；春節期間未離開橫店；劇組確保人人有口罩。

橫店影視城對於復工劇組的規定。（視頻截圖）

當中有橫店劇組人員表示「不在乎早這麼一、兩天」，劇組可以先拍小的場面，譬如兩個人的對手戲以及文戲等，待疫情好轉之後，群眾演員回到橫店，再拍攝大場面。有部份劇組商定，演員在拍攝時將口罩摘除，其他情況下，無論在廠內或影視基地，都要時刻戴着口罩。



除此之外，相對一些投資少的劇組，復工意願較強，該人員指：「他們當時就是沒有放任何一個人回家，他們就讓全組人待命。」以免被往來的「隔離時間」耽誤。

影視城中幾乎空無一人。（視頻截圖）

所有由外地返回橫店人員，無論是演員或者幕後，必須在影視城指定的酒店中隔離14日，不能回到自己的酒店入住。然而，探訪的網友發現，有一位演職人員返程後並未前往指定的酒店中隔離，他剛剛由義烏回到橫店，並向房東隱瞞，繼續住在租住的房屋中，更不以為然地說：「我身體那麼好不用他們管」。