【早霸王】大女友25年怕拖累主動提分手　森美：咪講到好偉大咁

適逢情人節，又遇上《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」環節，想表白都好合情合理。不過男聽眾阿肥就話自己兩日前同女友分手，但係未想藉節目打去道歉求和呢？佢又話唔係喎……

問男聽眾目前係咩，佢竟然話係「做到之後再打上嚟早霸王」，差啲激到三位主持噴血。（影片截圖）

至於分手原因，本身做地產嘅阿肥話有感自己俾唔到穩定生活對方，為免浪費對方時間，所以主動提出分手。「佢係好踏實嘅人，要求好簡單，希望係兩個人都搵到錢維持生活，但我俾唔到佢。」聽到阿肥指前度希望可以有二人世界，森美同小儀都話身邊有唔少朋友，結婚十幾年仍然係同老爺奶奶一齊住，「二人世界」並非簡單而係奢侈。

問男聽眾目前係咩，佢竟然話係「做到之後再打上嚟早霸王」，差啲激到三位主持噴血。（影片截圖）

阿肥又話前度曾經有怨言，但當森美問到「佢有無話因為你窮，所以唔鍾意你？」時，阿肥只係話前度曾因有感實現唔到有個好嘅生活環境而落淚，係森美再三追問下，阿肥承認自己係懶散。森美表示：「好多男人都會搞錯，人哋飛你，唔係因為你窮，而係因為唔上進。」又提阿肥怕拖累對方而主動提分手，完全係「講到自己好偉大咁」

森美認為男聽眾本身係漫畫家，需要靠圖像表達自己，所以完全唔適合做地產，男聽眾亦都話自己已經兩個月無開單。（影片截圖）

問到想藉節目挽回前度心意定係想搵新女友時，阿肥即時「縮沙」，並謂「都係做好自己再打啦。」小儀提議可以先作出承諾先，阿肥亦即時拒絕，並表示：「本身係想叫佢比少少時間，好讓我做到對佢所承諾佢嘅嘢，但同你哋講完之後 我都未做到，所以都係唔打。」阿肥表示自己本身喺外國畫漫畫，但因為難以為生，加上屋企人相繼生病，所以佢先返香港並轉行做地產。「最大問題係我大佢25歲。」森美認為年齡並非最大問題，並指本身係藝術家嘅阿肥，根本唔適合做地產，強烈建議佢轉行：「同埋愛情上，你要坦白同佢講你的問題，等對方選擇，而唔係你幫佢揀埋，要溝通多啲。」